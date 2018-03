So rockten R5 in Polen: Jetzt Video ansehen und auf die Deutschland Konzerte vorfreuen

Riker, Rocky, Ross, Rydel und Ellington Ratliff rockten am 5. Februar 2014 die Bühne in Warschau. Auch die R5 Family war begeistert: “Vielen Dank, dass ihr in Polen aufgetreten seid! Ihr habt echt abgerockt und wir hoffen, dass ihr so früh wie möglich wieder hier auftretet!”, schreibt ein Fan auf der R5 Facebook-Seite. undrockten amdie Bühne in. Auch die R5 Family war begeistert: “Vielen Dank, dass ihr in Polen aufgetreten seid! Ihr habt echt abgerockt und wir hoffen, dass ihr so früh wie möglich wieder hier auftretet!”, schreibt ein Fan auf der

R5 sind bereit die Bühnen in Deutschland zu rocken – lasst euch die Konzerte nicht entgehen

Video des Konzertes in Polen hoch. Hier wird selbst der letzte Kritiker von den musikalischen Künsten der fünf überzeugt. Mit Songs wie “Loud” und “Pass Me By” aus dem Album “Louder” brachten sie die Hallen zum Glühen. Der Startschuss für die R5 Deutschland-Tour fällt am 13. Februar 2014 in Berlin. Weiter geht es am 15. Februar 2014 in Mannheim und einen Tag später, am 16. Februar, in der Hansestadt Hamburg. Abschließend rocken die fünf Musiker die Bühnen in Köln (17. Februar 2014) und München (22. Februar 2014). Passen zum fulminanten Konzert luden R5 eindes Konzertes in Polen hoch. Hier wird selbst der letzte Kritiker von den musikalischen Künsten der fünf überzeugt. Mit Songs wie “” und “” aus dem Album “” brachten sie die Hallen zum Glühen. Der Startschuss für die R5fällt am 13. Februar 2014 in Berlin. Weiter geht es am 15. Februar 2014 in Mannheim und einen Tag später, am 16. Februar, in der Hansestadt Hamburg. Abschließend rocken die fünf Musiker die Bühnen in Köln (17. Februar 2014) und München (22. Februar 2014).

Gewinnt ein Meet & Greet mit R5 im Rahmen der Deutschland-Tour

Seid hautnah dabei wenn R5 ihre Konzerte in Deutschland geben. Ihr habt noch keine Tickets? Damit ihr ein unvergessliches Konzert erlebt, verlosen wir in unserem Gewinnspiel Konzertkarten für die R5 Deutschland Tour. Obendrauf ergattert ihr neben den Tickets zusätzlich ein Meet & Greet mit der Band! Klickt einfach auf den unten stehenden Link und verratet uns, in welcher Stadt ihr R5 treffen wollt.