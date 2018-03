Stars zum Anfassen: So war’s beim R5 Konzert im Kesselhaus in Berlin

Mit ihrem intimen Konzert im Kesselhaus Berlin bescherten R5 ihren deutschen Fans das wohl beste Vor-Valentinstaggeschenk, das sie sich vorstellen konnten: Gut gelaunt, offenherzig und voller Tatendrang treffen wir die Band am 13. Februar 2014 zur offiziellen Soundcheck-Party mit großem Fan Meet & Greet. 24 glückliche Gewinnerinnen haben einige Stunden vor dem Konzert die einmalige Chance, Ross, Rydel, Riker, Rocky und Ellington ganz persönlich und hautnah zu treffen. Neben einem persönlichen Foto mit der Band und einer kleinen Live-Performance, gibt es ein kniffliges Geschicklichkeitsspiel und R5 zum Anfassen nah.

Soundcheck-Party und Meet & Greet: R5 beantworten spannende Fan-Fragen

Neon Trees", eine US-amerikanische Rockband aus Provo. Ähnlich gitarrenlastig geht es bei Ellington zu. Sein erstes Konzert war eines der New Yorker Rocker von The Strokes. Riker dagegen gesteht ganz selbstbewusst: "Backstreet Boys". Natürlich wollen die aufgeregten Fans die Gunst der Stunde nutzen und so bleibt vor dem Konzert noch etwas Zeit für einen ausgelassenen Plausch mit der Band. Auf die Frage, welches Konzert die einzelnen Mitglieder als erstes in ihrem Leben besucht haben, antwortet Rydel direkt "", eine US-amerikanische Rockband aus Provo. Ähnlich gitarrenlastig geht es bei Ellington zu. Sein erstes Konzert war eines der New Yorker Rocker von The Strokes. Riker dagegen gesteht ganz selbstbewusst: "Backstreet Boys".

Mit einer coolen Tanzeinlage überraschen R5 die wartenden Fans vor der Bühne

Robin Thickes "Give It 2 Me" heizt ein eigens mitgereister DJ der jungen Fanschaft vor Konzertbeginn schon einmal richtig ein. Und auch für die R5-Jungs gibt es schon kurz vor Stagetime kein Halten mehr: Ohne Vorwarnung stürmen die vier Tennie-Stars vor die Bühne, mischen sich unter die wartende Menge und tanzen ganz ausgelassen mit ihren Fans. Gegen 17 Uhr öffnen sich die Türen des Kesselhauses dann auch für den Rest der begeisterten Fanmeute.

Mit Songs wie “Forget About You” und “Loud” machen R5 Lust auf ihr kommendes Debütalbum “Louder”

Forget About You" aus ihrem Debütalbum "Louder" starten R5 um 18.30 Uhr dann endlich ihre heißersehnte Show. Dicht an dicht drängen die Fans nach vorn, um ihren Stars so nah wie nur möglich zu sein. Da wird fleißig mitgesungen, fotografiert und getanzt. Unter den insgesamt 16 Tracks, die R5 zum Besten geben, sind auch zwei Cover-Versionen aktueller Lieblingstracks der Band. Welche das sind wollen wir an dieser Stelle noch nicht verraten. Findet es einfach selbst heraus.

