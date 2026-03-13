Ray Dalton veröffentlicht seine neue Single “I Just Wanna Be Happy”

Mit „I Just Wanna Be Happy“ feiert Ray Dalton ein starkes Comeback. Die emotionale Pop-Hymne, getragen von Gitarre und Schlagzeug, erzählt von den Herausforderungen und Tiefpunkten des Lebens, ohne dabei die Hoffnung zu verlieren. Stattdessen vermittelt der Song Zuversicht und erinnert daran, dass Glück immer wieder zurückkehren kann. Mit seiner authentischen, gefühlvollen Atmosphäre ermutigt der Track, die schönen Momente des Lebens bewusst zu zelebrieren.







Als Song über Stärke und Ehrlichkeit lädt „I Just Wanna Be Happy“ die Zuhörer:innen dazu ein, ihre Gefühle voll und ganz zu akzeptieren und sich auf die schönen Momente zu freuen. Ein Mix aus mitreißenden Melodien, gefühlvollen Texten und modernem Pop-Sound – ein Song für alle, die das Leben in vollen Zügen genießen wollen.





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