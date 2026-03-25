Ein neues Album, ein Aufbruch, auf seine Art sogar ein Neuanfang

Seit vierzig Jahren veröffentlichte Reinhard Mey sein jeweils neuestes Album stets im Monat Mai. Schatzhauser nicht, Schatzhauser ist anders, Schatzhauser erscheint am 25. September.

Alle 29 Alben bisher hat Reinhard Mey in den vergangenen bald 60 Jahren im Studio mit wunderbaren Musikern aufgenommen, die seine Lieder mit ihren Instrumenten und ihrem Können zum Klingen brachten. Schatzhauser nicht, Schatzhauser ist anders, Schatzhauser wurde von ihm ganz allein eingespielt – nur er, seine Stimme und seine Gitarre.

Mehr nicht, mehr braucht es einfach nicht. Mit diesen zwölf neuen Liedern und der Art, wie er sie spielt und singt, gelingt dem sein gesamtes Lebenswerk hindurch immer wahrhaftigem Spielmann hier ein Maß an Wahrhaftigkeit, das eine noch weitere Steigerung völlig undenkbar scheinen lässt. Mehr geht nicht, noch mehr geht einfach nicht.

So frei, so klar, so federleicht klang Reinhard Mey lange nicht, vielleicht sogar noch nie, jedenfalls nicht ein ganzes Album lang. Das ganze Album atmet Licht, selbst in schweren, melancholischen Themen verhindert die Leichtigkeit, die den Raum zwischen Stimme und Instrument füllt, jede Möglichkeit einer Drift in Wehmut. Vielleicht rollt hier und da eine Träne beim Hören, mag sein, aber sie befreit und schmerzt nicht. So klingt Schatzhauser.

Schatzhauser hat auch Lacher und Schmunzler im Gepäck. Neue Lieder mit einem temporeichen Wortwitz, wie man ihn z.B. vom legendären „Klempner“ kennt und der auf vielen Alben mindestens eine Notiz hinterließ. Eine Facette seines Wesens, die in den letzten 15 Jahren weniger in Form neuer Lieder hörbar war. Auf Schatzhauser leuchtet sie erneut hell auf. Seit 50 Jahren gilt beispielsweise Luftaufsichtsbaracke als Wort, das eigentlich nicht bequem gesungen in einem Lied untergebracht werden kann, schon gar nicht in einem Hit! Nur Reinhard Mey vermochte es bekanntlich, und weil er es immer noch vermag, macht er es auf Schatzhauser einfach nochmal, ganz ungezwungen und beiläufig.

Durch das Reduzieren aufs Wesentliche entstand eine ungeahnte Größe. Mit dem 30. regulären Album seines Lebens wird Reinhard Mey sein Publikum überraschen, wie er es besser nicht überraschen könnte. Er hat viel Leben hinter sich und begegnet der Zukunft mit dem leichtherzigen Mut eines Jungspunds, der keine Kompromisse machen will und wird.