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Roe Byrne veröffentlicht seine Debüt-EP “In Case You Ever Ask”

Roe Byrne
27.03.2026
Roe Byrne ist eine der bemerkenswertesten aufstrebenden Stimmen Irlands, der zutiefst emotionale Texte präsentiert und heute die Veröffentlichung seiner Debüt-EP feiert. „In Case You Ever Ask“ ist eine sehr persönliche Sammlung von sechs Balladen, darunter zwei brandneue Singles.



Das Projekt fängt den stillen Schmerz junger Liebe und die emotionale Last ein, die ein Umzug ins Ausland mit sich bringt, um sich selbst zu finden. Getragen von Gitarre und Klavier entfaltet sich die EP wie ein nächtliches Gespräch, das Verletzlichkeit mit einer nostalgischen Atmosphäre verbindet. 


Zwei Songs aus dem Projekt, „Heal Me“ und „Never Love You Fully“, wurden auch akustisch bei den Mahogany Sessions in London performt, wodurch Roe Byrnes beeindruckende Gesangsleistung in eine eindrucksvolle visuelle Kulisse übersetzt wurde. 




Kontakt:
Kira.Kettner@umusic.com

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