Gemeinsam in den Kindergarten: Rolf Zuckowski begleitet den Kita-Start mit seinen Liedern

Der Start in den Kindergarten ist ein großer Schritt – für Kinder ebenso wie für ihre Familien. Mit dem Beginn eines neuen Lebensabschnitts warten viele neue Eindrücke: erste Freundschaften, gemeinsame Erlebnisse in der Gruppe und ein Tagesablauf, der sich Schritt für Schritt einspielt. Seit vielen Jahren begleitet Rolf Zuckowski Familien genau in dieser besonderen Zeit. Seine Lieder erzählen vom Großwerden, vom Miteinander und von den kleinen Momenten, die den Alltag unvergesslich machen.

Viele seiner Songs gehören heute zum festen Repertoire in Kindergärten und Familien. Sie laden zum Mitsingen, Mitmachen und gemeinsamen Erleben ein und schaffen musikalische Rituale, die Kinder durch den Tag begleiten.

Musik für das Ankommen in der Kita

Mit “ Die schönsten Kita-Hits von Rolf Zuckowski ” hat der Hamburger Liedermacher eine Sammlung zusammengestellt, die viele Situationen aus dem Kita-Alltag aufgreift. Ob gemeinsames Begrüßen, Spielen oder Singen im Morgenkreis – die abwechslungsreiche Auswahl vereint bekannte Klassiker und beliebte Kinderlieder, die Generationen von Familien begleiten.

Ein besonderes Highlight ist der Titelsong “ Bei uns in der Kita ”, der den Alltag in der Kindertagesstätte mit viel Wärme und Freude beschreibt. Das dazugehörige Musikvideo lädt dazu ein, die fröhliche Atmosphäre einer Kita musikalisch zu erleben und vermittelt auf anschauliche Weise, wie gemeinsames Singen, Spielen und Entdecken den Alltag bereichern können.

Sieh hier das Musikvideo “Bei uns in der Kita”

Mit Kinderliedern durch Frühling, Sommer, Herbst und Winter

Immer wieder kommt ein neuer Frühling” oder “Stups, der kleine Osterhase” greifen Ereignisse auf, die viele Kinder jedes Jahr erleben und gemeinsam feiern. Musik begleitet nicht nur besondere Anlässe, sondern auch den Rhythmus des Kindergartenjahres. Mit “ Bei uns in der Kita – 22 Lieder im Frühling und Sommer ” stehen Feste, Ausflüge und die warme Jahreszeit im Mittelpunkt. Bekannte Lieder wie “” oder “” greifen Ereignisse auf, die viele Kinder jedes Jahr erleben und gemeinsam feiern.

Ich geh mit meiner Laterne” oder “In der Weihnachtsbäckerei” gehören seit vielen Jahren zu den musikalischen Höhepunkten dieser Jahreszeit und laden Familien und Kindergärten gleichermaßen zum Mitsingen ein. Für die zweite Jahreshälfte bietet “ Bei uns in der Kita – 22 Lieder im Herbst + Winter ” eine liebevoll zusammengestellte Auswahl für Laternenzeit, Advent und Winter. Klassiker wie “” oder “” gehören seit vielen Jahren zu den musikalischen Höhepunkten dieser Jahreszeit und laden Familien und Kindergärten gleichermaßen zum Mitsingen ein.

Musik, die Familien verbindet