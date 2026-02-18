“Nikki das Nachtlicht”: Das neue Einschlaflied mit viel Gefühl von Rolf Zuckowski und Hier kommt Nina

Hier kommt Nina ein wunderschönes neues Kinderlied, das die Zeit des Schlafengehens und der Nacht in den Mittelpunkt stellt. Ein warmherziges und einfühlsames Gute-Nacht-Lied für das Ende des Tages, wenn es dunkel wird und Kinder zwischen Wachsein und Traumwelt zur Ruhe finden sollen. Mit “ Nikki das Nachtlicht ” veröffentlichen Rolf Zuckowski undein wunderschönes neues Kinderlied, das die Zeit des Schlafengehens und der Nacht in den Mittelpunkt stellt. Ein warmherziges und einfühlsames Gute-Nacht-Lied für das Ende des Tages, wenn es dunkel wird und Kinder zwischen Wachsein und Traumwelt zur Ruhe finden sollen.

Im Zentrum steht das Glühwürmchen Nikki, das als kleines Nachtlicht tagsüber geduldig wartet, um am Abend zuverlässig zu leuchten. Als stiller Begleiter vermittelt Nikki Sicherheit und Beständigkeit, “wie ein Leuchtturm für den Hafen”. Die zentrale Botschaft des Liedes: Du bist nicht allein – wenn es dunkel wird, ist jemand da.

Hier kommt Nina, mit bürgerlichem Namen Janina Vöhringer. Bereits 2025 wurde das Lied auf ihrem Debütalbum “Hallo, Hallo, Hallo” veröffentlicht und begeisterte Nikki das Nachtlicht ist das erste gemeinsame Lied von Rolf Zuckowski und der sympathischen Kinderliedermacherin, mit bürgerlichem Namen Janina Vöhringer. Bereits 2025 wurde das Lied auf ihrem Debütalbum “” veröffentlicht und begeisterte Rolf Zuckowski so sehr, dass er sich zu einer neuen Duett-Version bereiterklärte. Und so singt Rolf Zuckowski nun den wunderbar eingängigen Refrain und schlüpft mit sanfter Stimme in die liebevolle Rolle des Nachtlichts Nikki, das geduldig den ganzen Tag wartet, um abends für die Kinder da zu sein und sie zu behüten.

Rolf Zuckowski und Hier kommt Nina ergänzt sich dabei auf ideale Weise. Nikki das Nachtlicht ” ist ein Lied voller Herz, das eine wohltuende, gemütliche Wärme verbreitet. Es nimmt Kinder in ihren abendlichen Gedanken ernst, begegnet kleinen Ängsten und Sorgen einfühlsam und zeigt ihnen ein Licht in der Dunkelheit. Gleichzeitig verbindet es Generationen: Der wunderschöne, poppige Einschlafsong eignet sich nicht nur für Kinder, sondern berührt auch Erwachsene. Die Zusammenarbeit vonundergänzt sich dabei auf ideale Weise.

Entstanden ist ein bezauberndes Einschlaflied für alle Familien, die Wert auf Nähe, Abendrituale und emotionale Sicherheit legen. Mit dem schönen Gedanken, dass “ Nikki das Nachtlicht ” die ganze Nacht für einen brennt, können Abende behutsam und harmonisch ausklingen.

Startet Eure ruhige Abendroutine mit dem liebevollen Musikvideo zum Kinderlied “Nikki das Nachtlicht”