Rolf Zuckowski bringt “So wie du bist” in neuer Version 2026 zurück

“So wie du bist (tiptoi Version 2026)” als Single. Der Song erschien ursprünglich 1989 auf dem Album “Starke Kinder” und zählt für den Musiker selbst zu den besonders wichtigen Liedern seines Schaffens. Ein starkes Lied über Selbstvertrauen und Liebe, das Familien schon seit Jahrzehnten begleitet, hat eine neue Fassung bekommen: Heute veröffentlicht Rolf Zuckowski als Single. Der Song erschien ursprünglich 1989 auf dem Albumund zählt für den Musiker selbst zu den besonders wichtigen Liedern seines Schaffens.

Rolf Zuckowski “So wie du bist” in seinem Buch “Meine Lieder – meine Freunde” gemeinsam mit dem Lied “Wie schön, dass du geboren bist” als ein Herzstück seiner Arbeit. Im Mittelpunkt steht bis heute eine einfache, aber zeitlose Botschaft: Statt sich ständig mit anderen zu vergleichen, geht es darum, die eigene Persönlichkeit anzunehmen und den eigenen Weg zu finden. Schon 1994 bezeichnetein seinem Buchgemeinsam mit dem Liedals ein Herzstück seiner Arbeit.

Ein Klassiker mit Namen von heute

“So wie du bist (tiptoi Version 2026)”, ohne die ursprüngliche Aussage des Songs zu verändern. Mehr als drei Jahrzehnte nach der ursprünglichen Veröffentlichung haben sich Lebenswelten verändert – und mit ihr auch manche Namen. Im Austausch mit seinen Enkelkindern entstand deshalb die Idee für eine neue Version. Ihr Wunsch an den Großvater: Das Lied solle doch mal Vornamen aufgreifen, die Familien heute häufiger begegnen. So entstand, ohne die ursprüngliche Aussage des Songs zu verändern.

tiptoi-Liederbuch “Rolf Zuckowskis Liederwelt” aus dem Ravensburger Verlag. In dieser exklusiven Die neue Aufnahme gehört zum neuen interaktivenaus dem. In dieser exklusiven tiptoi-Version verbindet sich der bekannte Song mit dem spielerischen Konzept des Buchs und lädt Familien dazu ein, gemeinsam zuzuhören, zu entdecken und mitzusingen.