“Dezemberträume” erstmals ein liebevoll animiertes Lyric Video. Der von Rolf und seiner Tochter Anuschka gesungene Titelsong seines gleichnamigen Weihnachtsalbums aus dem Jahr 1993 erzählt von der Sehnsucht nach Geborgenheit und dem besonderen Zauber der Adventszeit. Bis heute kehrt das Album in der Weihnachtszeit regelmäßig in die deutschen Albumcharts zurück. Pünktlich zum ersten Advent erscheint zu Rolf Zuckowskis Weihnachtsliederstmals ein liebevoll animiertes Lyric Video. Der von Rolf und seiner Tochter Anuschka gesungene Titelsong seines gleichnamigen Weihnachtsalbums aus dem Jahr 1993 erzählt von der Sehnsucht nach Geborgenheit und dem besonderen Zauber der Adventszeit. Bis heute kehrt das Album in der Weihnachtszeit regelmäßig in die deutschen Albumcharts zurück.

Weihnachtsvorfreude für die ganze Familie

Mit seiner eingängigen Melodie und seiner beruhigenden Stimmung verbindet das Lied Generationen. Während Kinder voller Vorfreude auf Weihnachten blicken, weckt der Song bei vielen Erwachsenen Erinnerungen an die eigene Kindheit und liebgewonnene Weihnachtstraditionen.

Das animierte Lyric Video bietet Familien nun eine schöne Gelegenheit, das Weihnachtslied gemeinsam zu entdecken oder wiederzuentdecken. Dank der eingeblendeten Liedtexte fällt das Mitsingen besonders leicht. Ob beim Plätzchenbacken, an einem gemütlichen Adventsnachmittag oder beim Schmücken des Weihnachtsbaums – “Dezemberträume” begleitet Groß und Klein stimmungsvoll durch die vorweihnachtlichen Wochen.

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