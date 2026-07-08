Schulanfang mit Rolf Zuckowski: Musik für einen besonderen Meilenstein

Wer den Schulstart musikalisch begleiten möchte, findet im Repertoire von Rolf Zuckowski gleich mehrere Alben, die sich diesem besonderen Lebensabschnitt widmen. “” vereint zahlreiche Lieder rund um Schule, Freundschaften, das gemeinsame Lernen, aber auch die Ferienzeit und eignet sich als musikalischer Begleiter durch die ersten Schuljahre.