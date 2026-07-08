Schulanfang mit Rolf Zuckowski: Musik für einen besonderen Meilenstein

Der erste Schultag gehört zu den Momenten, die Familien lange in Erinnerung behalten. Seit vielen Jahren begleitet Rolf Zuckowski
diesen besonderen Lebensabschnitt mit Liedern, die den Übergang in die Grundschule musikalisch begleiten und bis heute fester Bestandteil vieler Einschulungsfeiern sind.
Ob Vorfreude, Aufregung oder Neugier – Songs wie “Ich schaff das schon
”, “Mein Weg zur Schule
” oder “Schule ist mehr
” greifen Themen auf, die den Beginn der Schulzeit prägen. Dabei erzählen sie vom Entdecken, vom gemeinsamen Lernen und vom Mut, neue Wege zu gehen.
Viele Familien verbinden die Musik von Rolf Zuckowski
mit wichtigen Lebensmomenten. Auch rund um die Einschulung schaffen die Lieder einen passenden Rahmen – beim Frühstück vor dem großen Tag, während der Feier oder auf dem Weg zur Schule.
Wer den Schulstart musikalisch begleiten möchte, findet im Repertoire von Rolf Zuckowski gleich mehrere Alben, die sich diesem besonderen Lebensabschnitt widmen. “Schule ist mehr – 14 Lieder für die Grundschulzeit
” vereint zahlreiche Lieder rund um Schule, Freundschaften, das gemeinsame Lernen, aber auch die Ferienzeit und eignet sich als musikalischer Begleiter durch die ersten Schuljahre.
Einen etwas anderen Blick auf den Schulanfang bietet “Ach du meine Tüte
”. Das Einschulungsmusical greift die Aufregung rund um die Einschulung auf und erzählt mit viel Herz vom Start in einen neuen Lebensabschnitt.
Auch das Album “Ich schaff das schon!
” greift Themen wie Selbstvertrauen, Zuversicht und das Meistern neuer Herausforderungen auf. Viele seiner Lieder begleiten Familien weit über den ersten Schultag hinaus.