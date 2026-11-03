“Starke Kinder – Lieder, die Mut machen”: Die neue Liedersammlung von Rolf Zuckowski und Freunden
06.11.2026
Lieder über Mut, Selbstvertrauen und Zusammenhalt versammelt die neue Liedersammlung “Starke Kinder – Lieder, die Mut machen” von Rolf Zuckowski, für die er auch Lieder von Eule, VierBettZimmer, Musiktreck Essel und Die Rinks ausgewählt hat. Bekannte Klassiker treffen dabei auf neuere Songs, die von den eigenen Stärken und der Kraft der Gemeinschaft erzählen.
Mit dabei sind Rolf Zuckowskis “Starke Kinder”, “Ich schaff' das schon” und “Niemand ist ein Niemand” sowie "So wie du bist“ in der neuen tiptoi-Version. Die Rinks ermutigen mit “Mach, was du am besten kannst” dazu, die eigenen Fähigkeiten zu entdecken.
Auch Eule greift die Themen der Sammlung auf. Aus dem beliebten Musik-Hörspiel “Eule findet den Beat – mit Gefühl” stammt “Ein bisschen Mut tut gut”, das vom Über-sich-Hinauswachsen erzählt, während “Gemeinschaft macht stark” die Kraft des Miteinanders in den Mittelpunkt stellt.
Mit “Ich hab Kraft, ich hab Mut” ist außerdem die erste und ganz neue Single von VierBettZimmer vertreten. Hinter VierBettZimmer stehen Katy Fakler, Micha Krause, Insina Lüschen und Tim Schicker, die gemeinsam ein Format der „Klassenreise zur Musik“ leiten – einem Projekt von Rolf Zuckowskis Stiftung „Kinder brauchen Musik“. “Ich hab Kraft, ich hab Mut” stammt aus dem Kindermusical “Klassenreise” und wurde unter anderem von Kindern des Chores “Buxtehuder Stieglitze” eingesungen.
Eingängige Melodien und positive Botschaften verbinden die 17 Lieder: Jeder Mensch ist wertvoll, und niemand muss alles allein schaffen. “Starke Kinder – Lieder, die Mut machen” ist ab sofort im Streaming und als Download erhältlich und lädt zum gemeinsamen Zuhören und Mitsingen ein – zu Hause, in der Kita und in der Grundschule.