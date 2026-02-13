Sarah Kinsley veröffentlicht ihre neue EP „Fleeting“

Die New Yorker Künstlerin released das erste Mal seit 2024 wieder neue Musik. Ein emotional aufgeladenes und berauschendes Comeback, bei dem alle Emotionen für die Tanzfläche ausgegraben werden.

Der Titelsong „Fleeting“ setzt die Stimmung für die EP: euphorisch-melancholisch. Geschrieben auf den Rücksitzen von Taxis, die durch New York City düsen, spricht der Song davon, dass praktisch alles, was man für wichtig hält, nur vergänglich ist. Lebe im und für den Moment, mit erhobenen Armen und wild.

Sarah Kinsley über den Titelsong:

„Fleeting“ ist meine Katharsis: eine Hymne, die der Flut der Veränderungen gewidmet ist. Es ist meine Hommage an die Vergänglichkeit dessen, was es bedeutet, lebendig zu sein: Wer bin ich, wenn jeder Moment vergänglich ist?"