Sarah Connor x Sido veröffentlichen gemeinsame Single “INTERSTELLAR” ++ Special Deluxe Edition von „Freigeistin“ erscheint am Freitag
06.03.2026
2 deutsche Superstars kommen zusammen. Sarah Connor & Sido prägen seit über 2 Jahrzehnten die deutsche Musikszene mit ihren Songs und Texten! Jetzt haben sie sich zum ersten Mal musikalisch verbunden und dabei ist eine kosmische Hymne entstanden. Sängerin und Songwriterin Sarah Connor und die Deutschrap-Ikone Sido geben Hoffnung mit ihrer überirdischen Single „Interstellar (zwischen den Sternen)“ . „Da ist was Großes, das uns beschützt, irgendwie irgendwo, irgendwann kommen wir alle da zusammen“. Ein bisschen Licht und Energie in düsteren Zeiten. Man möchte tanzen und kurz alles vergessen.
Produziert von Djorkaeff und „ProdbyYoshi“
Die Single „Interstellar (zwischen den Sternen)“ erscheint heute gemeinsam mit Special Deluxe Edition von Sarah Connors Top 1-Album „Freigeistin“.. Zeitnah zum Release ist Sarah Connor am 7. März bei „Klein gegen Groß“ (ARD, 20:15 Uhr) und am 14. März in der „Giovanni Zarrella Show“ (ZDF, 20:15 Uhr) zu erleben.
Außerdem ist Sarah Connor parallel zum Release von „Freigeistin (Special Deluxe Edition)“ auf großer Arena-Tour zu sehen, bevor sie ab Anfang Mai auf ihre „Wilde Nächte“-Open Air Tournee startet. Hier alle Termine:
Arena-Tour 2026:
13. März: Kiel, Wunderino Arena
14. März: Berlin, Uber Arena
15. März: Hamburg, Barclays Arena
17. März: Bremen, ÖVB-Arena
18. März: Leipzig, QUARTERBACK Immobilien ARENA
20. März: Erfurt, Messe Erfurt
21. März: Frankfurt am Main, Festhalle Frankfurt
22. März: Oberhausen, Rudolf Weber-ARENA
24. März: Stuttgart, Porsche Arena
25. März: Köln, LANXESS arena
26. März: Hannover, ZAG Arena
28. März: Wien, Wiener Stadthalle – Halle D
29. März: München, Olympiahalle München
30. März: Zürich, Hallenstadion
01. April: Mannheim, SAP ARENA
„Wilde Nächte“-Open Air Tour 2026:
07. Mai: Esch/Alzette (LUX), Rockhal
08. Mai: Bad Segeberg, Kalkberg Arena
05. Juni: Tettnang, Neues Schloss Tettnang
18. Juni: Fulda, Domplatz
19. Juni: Mönchengladbach, SparkassenPark
20. Juni: St. Goarshausen, Loreley Freilichtbühne
27. Juni: Büren, Almeauen
03. Juli: Rostock, IGA Parkbühne
04. Juli: Dortmund, Westfalenpark
17. Juli: Rosenheim, Mangfallpark
29. Juli: Lauchheim, Festival Schloss Kapfenburg
31. Juli: Norderney, Summertime@Norderney
01. August: Norderney, Summertime@Norderney
07. August: Füssen, Barockgarten am Festspielhaus
13. August: Braunschweig, Volksbank BraWo Bühne
14. August: Osnabrück, Schlossgarten
15. August: Berlin, Waldbühne
26. August: Bruchsal, Schlossgarten
27. August: Coburg, Schlossplatz
28. August: Osterholz-Scharmbeck, Freigelände an der Stadthalle
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