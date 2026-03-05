Sarah Connor x Sido veröffentlichen gemeinsame Single “INTERSTELLAR” ++ Special Deluxe Edition von „Freigeistin“ erscheint am Freitag

2 deutsche Superstars kommen zusammen. Sarah Connor & Sido prägen seit über 2 Jahrzehnten die deutsche Musikszene mit ihren Songs und Texten! Jetzt haben sie sich zum ersten Mal musikalisch verbunden und dabei ist eine kosmische Hymne entstanden. Sängerin und Songwriterin Sarah Connor und die Deutschrap-Ikone Sido geben Hoffnung mit ihrer überirdischen Single „Interstellar (zwischen den Sternen)“ . „Da ist was Großes, das uns beschützt, irgendwie irgendwo, irgendwann kommen wir alle da zusammen“. Ein bisschen Licht und Energie in düsteren Zeiten. Man möchte tanzen und kurz alles vergessen.

Produziert von Djorkaeff und „ProdbyYoshi“













Die Single „Interstellar (zwischen den Sternen)“ erscheint heute gemeinsam mit Special Deluxe Edition von Sarah Connors Top 1-Album „Freigeistin“.. Zeitnah zum Release ist Sarah Connor am 7. März bei „Klein gegen Groß“ (ARD, 20:15 Uhr) und am 14. März in der „Giovanni Zarrella Show“ (ZDF, 20:15 Uhr) zu erleben.







Außerdem ist Sarah Connor parallel zum Release von „Freigeistin (Special Deluxe Edition)“ auf großer Arena-Tour zu sehen, bevor sie ab Anfang Mai auf ihre „Wilde Nächte“-Open Air Tournee startet. Hier alle Termine:

Arena-Tour 2026:

13. März: Kiel, Wunderino Arena

14. März: Berlin, Uber Arena

15. März: Hamburg, Barclays Arena

17. März: Bremen, ÖVB-Arena

18. März: Leipzig, QUARTERBACK Immobilien ARENA

20. März: Erfurt, Messe Erfurt

21. März: Frankfurt am Main, Festhalle Frankfurt

22. März: Oberhausen, Rudolf Weber-ARENA

24. März: Stuttgart, Porsche Arena

25. März: Köln, LANXESS arena

26. März: Hannover, ZAG Arena

28. März: Wien, Wiener Stadthalle – Halle D

29. März: München, Olympiahalle München

30. März: Zürich, Hallenstadion

01. April: Mannheim, SAP ARENA

„Wilde Nächte“-Open Air Tour 2026:

07. Mai: Esch/Alzette (LUX), Rockhal

08. Mai: Bad Segeberg, Kalkberg Arena

05. Juni: Tettnang, Neues Schloss Tettnang

18. Juni: Fulda, Domplatz

19. Juni: Mönchengladbach, SparkassenPark

20. Juni: St. Goarshausen, Loreley Freilichtbühne

27. Juni: Büren, Almeauen

03. Juli: Rostock, IGA Parkbühne

04. Juli: Dortmund, Westfalenpark

17. Juli: Rosenheim, Mangfallpark

29. Juli: Lauchheim, Festival Schloss Kapfenburg

31. Juli: Norderney, Summertime@Norderney

01. August: Norderney, Summertime@Norderney

07. August: Füssen, Barockgarten am Festspielhaus

13. August: Braunschweig, Volksbank BraWo Bühne

14. August: Osnabrück, Schlossgarten

15. August: Berlin, Waldbühne

26. August: Bruchsal, Schlossgarten

27. August: Coburg, Schlossplatz

28. August: Osterholz-Scharmbeck, Freigelände an der Stadthalle