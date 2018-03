“Leuchtfeuer” ist vorbestellbar: In diesen Formaten und Editionen erwartet euch das neue Schandmaul-Album

16. September 2016 ihr neuestes Werk “Leuchtfeuer” und präsentieren uns damit einmal mehr ein weiteres, strahlend schönes “Mittelalterrock-Spielmann-Folk-Pop”-Meisterwerk. Und selbstredend haben sich Schandmaul darauf weiterentwickelt und virtuos auf der Klaviatur ihrer allseits bekannten “Ingredienzien” gespielt: erstklassige Spielmannskunst, lebenslustiger Folk, donnernder Rock und magische Mittelalterklänge. Schandmaul veröffentlichen amihr neuestes Werk “” und präsentieren uns damit einmal mehr ein weiteres, strahlend schönes “Mittelalterrock-Spielmann-Folk-Pop”-Meisterwerk. Und selbstredend haben sich Schandmaul darauf weiterentwickelt und virtuos auf der Klaviatur ihrer allseits bekannten “Ingredienzien” gespielt:

Ab dem 16. September 2016 überall: Schandmaul veröffentlichen neues Album

Die “Schandmäuler” sind heute in der Tat noch bessere Liedermacher und auch Instrumentalisten geworden und so lassen sich an allen Enden die Kunst betreffend etliche Verfeinerungen entdecken. Das Feuer ist entfacht – und erwartet euch digital zum Downloaden oder Streamen, als klassische CD oder auf Vinyl. Obendrein habt ihr die Wahl zwischen drei Versionen, die wir euch nun genauer vorstellen wollen.

Schandmaul Album “Leuchtfeuer” in der Standard-Version

Tarja Turunen-Featuring “Zu zweit allein” auch die beiden Vorab-Tracks “ Diese Album-Version kommt mit 13 Liedern auf einer CD zu euch nach Hause. Darauf sind neben demauch die beiden Vorab-Tracks “ Leuchtfeuer ” und “ Zeit ” enthalten. Wer bei iTunes oder Amazon die digitale Version vorbestellt, kann sich diese Songs direkt runterladen und erhält auf den Album-Preis später einen Discount. Diese Version beinhaltet außerdem ein 24-Seiten Booklet.

Schandmaul Album “Leuchtfeuer” in der Limited Special Edition

Neben dem Programm der Standard-Version, gibt’s auf der Limited Special Edition des neuen Schandmaul-Albums zahlreiche Bonus-Features: Euch erwarten vier Bonustracks sowie eine zweite CD mit den Demos des “Leuchtfeuer”-Albums. Die geprägte Cover-Front macht im CD–Regal noch mehr her und im 24-seitigen Booklet erfahrt ihr spannende Infos über “Leuchtfeuer”.

Schandmaul Album “Leuchtfeuer” in der Limited Super Deluxe Fan Box

Diese Version lässt keine Fan-Wünsche mehr offen: Neben dem Programm der Limited Special Edition erwartet euch in dieser Fanbox zusätzlich eine 120-minütige DVD mit dem Making Of von “Leuchtfeuer” und ein 32-seitiges Hardcover-Buch im Format 266 × 266 Millimeter. Zusätzlich dürft ihr euch über eine 10 Inch Doppel-Vinyl und über ein Poster mit den Maßen 520 × 780 Millimeter freuen.

Schandmaul Album “Leuchtfeuer”

