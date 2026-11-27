“School of Talents” ganz normal! Mit “ Eine Schule, an der Kinder fliegen, durch Wände laufen oder ihre Gestalt verändern? Was nach einem ziemlich verrückten Traum klingt, ist in derganz normal! Mit “ Erste Stunde: Tierisch laut!” startet die neue Hörspielreihe nach den gleichnamigen Büchern von Silke Schellhammer rund um das mysteriöse Internat. Im Mittelpunkt steht Alva, die nicht nur eine außergewöhnliche Fähigkeit besitzt, sondern schon bald vor einem großen Rätsel steht.

Alva kann Tiere verstehen – und zwar alle! Das klingt zunächst ziemlich praktisch, hat allerdings einen Haken: Tiere reden unglaublich laut und am liebsten alle durcheinander. Auf ihrem neuen Internat ist Alva mit ihrem besonderen Talent jedoch nicht allein. Hier trifft sie auf Mitschülerinnen und Mitschüler, deren Fähigkeiten mindestens genauso ungewöhnlich sind. Mala kann Wasser beeinflussen, Till sich winzig klein schrumpfen und Jonas sogar seine Gestalt wechseln.

Ein geheimnisvoller Schatz und eine Schule in Gefahr

Gerade als Alva sich an das außergewöhnliche Internatsleben gewöhnt, erreicht die Kinder eine beunruhigende Nachricht: Die Schule soll geschlossen werden! Doch Alva und ihre neuen Freunde geben nicht so schnell auf. Könnte die rätselhafte Anzeigetafel in der Cafeteria einen Hinweis liefern? Und welche Rolle spielt der geheimnisvolle Schatz, der irgendwo auf der Insel verborgen sein soll?

Zwischen fantastischen Talenten, neuen Freundschaften und jeder Menge Trubel beginnt für Alva und ihre Freunde ein Abenteuer, bei dem nicht nur die Zukunft ihrer Schule auf dem Spiel steht. Ob sie das Geheimnis um den Schatz lüften und ihr außergewöhnliches Internat retten können?