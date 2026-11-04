SCHROTTHAGEN – „Neue Welt“

Mit „Neue Welt“ schlagen SCHROTTHAGEN ein neues Kapitel auf. Das Projekt verbindet treibende elektronische Beats mit atmosphärischen Klangflächen und einer Dramaturgie, die an einen Filmsoundtrack erinnert. So entsteht ein Sound zwischen Club-Energie und Kino im Kopf.

Die Musik von SCHROTTHAGEN entfaltet sich wie eine Reise: Spannungsvolle Passagen bauen sich auf, kraftvolle Rhythmen setzen ein und dichte Klangwelten ziehen das Publikum in ihren Bann. „Neue Welt“ steht dabei für ein eigenständiges musikalisches Universum – intensiv, elektronisch und voller Bewegung.

Auch live wird dieses Konzept zum Erlebnis. Die Show vereint elektronische Musik mit einem Bühnenbild, das in Echtzeit auf die Performance reagiert. Klang und visuelle Eindrücke greifen ineinander und machen den Auftritt zu mehr als einem klassischen DJ-Set.