selene veröffentlicht ihre Debütsingle “gute geister”

Mit “gute geister” veröffentlicht selene ihre erste Single und setzt direkt ein Ausrufezeichen. Die “Special Edition der Rage-Barbie-Reihe” misst ganze 163cm und glänzt nicht nur durch ihr 60cm langes Deckhaar, sondern vor allem durch ihre musikalische Brillanz. Ob Producing oder Songwriting – selene überzeugt auf allen Ebenen Zwischen frechen Texten, In(-)die-Fresse-Instrumentals und bissiger (Selbst-)Ironie, gibt uns selene genau die richtige Dosis Eskapismus, die wir in Zeiten wie diesen brauchen. Die charismatische Musikerin will Wut rauslassen, Regeln brechen und gleichzeitig Gefühle zeigen – Missstände outcallen, sich solidarisieren und ebenso auﬀangen, wenn alles zu viel wird. Dabei scheut sich die Wahl-Berlinerin keineswegs zu provozieren und anzuecken, ganz im Gegenteil: Nur wenn sich an der scharfen Kritik gestört wird, kann sich was am Status Quo ändern. Nonchalant war gestern, jetzt wird zunächst auf den Tisch gehauen und dann auf selbigem getanzt. selene schreibt Texte, über die man stolpert und macht Songs, die auf der Tanzfläche ebenso funktionieren wie als Hymne – garniert mit empowernden Punchlines und Augenzwinkern in Richtung Szene.

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