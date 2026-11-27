Manche Menschen verschwinden aus unserem Leben. Aber niemals aus uns.

Es gibt Gefühle, für die unsere Sprache eigentlich nicht ausreicht. Verlust ist eines davon. Dieses seltsame Nebeneinander von Liebe und Schmerz. Von Erinnerungen, die sich anfühlen wie gestern, und einer Realität, in der jemand für immer fehlt.

SHE macht Musik für genau diese Zwischenräume. Für all das, was wir normalerweise versuchen zu verstecken.

Mit ihrer unverwechselbaren Stimme, einer fast schon schmerzhaften Ehrlichkeit und einer kompromisslosen Emotionalität bewegt sich SHE irgendwo zwischen Pop, Poesie und dem kontrollierten Kontrollverlust.

Für ihre neue Single „In The Stars“ nimmt sie sich einen Song vor, der bereits Millionen Menschen berührt hat. Doch statt Benson Boones Original einfach nachzusingen, macht sie dessen Geschichte zu ihrer eigenen emotionalen Momentaufnahme.

Ein Song über das, was bleibt, wenn jemand geht. Über die Absurdität, dass sich die Welt einfach weiterdreht, obwohl die eigene für einen Moment stehen geblieben ist. Und über diese fast kindliche Hoffnung, dass irgendwo zwischen Himmel und Erinnerung noch eine Verbindung existiert.