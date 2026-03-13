Die neue Single von SIENNA SPIRO – “The Visitor”

Die 20-jährige Singer-Songwriterin SIENNA SPIRO veröffentlicht ihre neue Single „The Visitor“.

„The Visitor“ erzählt von Vergänglichkeit, Selbstzweifeln und dem Wunsch, für jemanden mehr als nur ein flüchtiger Moment zu sein. Getragen von Piano und opulenten Strings entfaltet sich der Song zu einem emotionalen Höhepunkt, der SIENNAs außergewöhnliche stimmliche Tiefe eindrucksvoll unter Beweis stellt.

„Ich habe neun Anläufe gebraucht, um ‚The Visitor‘ zu schreiben. Mein ganzes Leben lang habe ich mich wie eine Besucherin gefühlt – ich habe große Angst vor der Vergänglichkeit, davor, dass Dinge enden, dass Menschen gehen. Ich habe Jahre gebraucht, um die richtigen Worte für dieses Gefühl zu finden. Dieser Song ist nicht nur ein Liebeslied; er ist eine Ode an mein Leben. Eine Bitte, nicht nur eine vorübergehende Erfahrung im Leben eines anderen zu sein, und zu lernen, mit der Vergänglichkeit zu leben.“

– SIENNA über die Entstehung ihrer neuen Single