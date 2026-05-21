SIENNA SPIRO kündigt ihr Debütalbum “Visitor” für den 3. Juli an





Sienna Spiro hat ihr mit Spannung erwartetes Debütalbum angekündigt: „Visitor“ erscheint am 3. Juli und kann ab sofort vorbestellt werden. Begleitend zur Ankündigung veröffentlichte die Londoner Sängerin außerdem einen atmosphärischen Album-Trailer. Mit ihrer kraftvollen Stimme und emotionalen Songs zählt Sienna Spiro aktuell zu den spannendsten neuen Pop-Künstlerinnen aus Großbritannien. Bereits die zuvor veröffentlichten Singles des Albums sorgten international für Aufmerksamkeit und landeten gleichzeitig in den Billboard Hot 100.

„Visitor“ verbindet orchestralen Soul mit modernem Pop und entstand gemeinsam mit hochkarätigen Produzenten wie Omer Fedi, Blake Slatkin und Michael Pollack. Aufgenommen wurde das Album unter anderem in den legendären Electric Lady Studios in New York sowie den Abbey Road Studios in London.

Inhaltlich beschäftigt sich Sienna Spiro auf „Visitor“ mit Vergänglichkeit, Beziehungen und dem Gefühl, nie ganz anzukommen. Über das Album sagt sie:

„Ich hatte schon immer große Angst davor, dass Dinge enden oder Menschen gehen. Dieses Album hat mir geholfen, mehr im Moment zu leben, anstatt ständig Angst vor der Zukunft zu haben.“