Sienna Spiro veröffentlicht Debütalbum und Deluxe Edition von “Visitor”

Mit „Visitor“ veröffentlicht die britische Sängerin und Songwriterin SIENNA SPIRO ihr mit Spannung erwartetes Debütalbum. Das Werk verbindet Soul mit symphonischem Pop und kreist um Themen wie Vergänglichkeit, Liebe und emotionale Entwurzelung.

Das Album erscheint in einer Standard- sowie einer Deluxe-Version mit insgesamt 15 Songs. Zeitgleich erscheint die neue Single „Great Expectation“, begleitet von einem Musikvideo. Klanglich erschafft SIENNA eine vielschichtige, zugleich intime Welt, in der opulente Arrangements auf persönliches Songwriting und ihre markante Stimme treffen.

Über das Album sagt SIENNA: „Ich habe mich einen Großteil meines Lebens wie ein Besucher gefühlt – wie jemand, der nur auf der Durchreise ist. Die Arbeit an diesem Album hat mir beigebracht, den Moment mehr zu genießen, anstatt ständig an die Zukunft zu denken. Ich hoffe, dass die Menschen beim Hören Trost in dem Gedanken finden, dass alles vergänglich ist. Wir müssen nicht immer sofort loslassen – wir dürfen Dingen Bedeutung geben, auch wenn sie nicht für immer bleiben.“