“Sofia die Erste: Königliche Zauberschule” – jetzt gibt es den Soundtrack zur Disney-Serie

Mit dem deutschen Titelsong von Pop-Künstlerin SOPHIA
bekam “Sofia die Erste: Königliche Zauberschule”
bereits ihren musikalischen Auftakt. Jetzt gibt es noch mehr Musik aus der Welt von Prinzessin Sofia
: Der Soundtrack zur gleichnamigen Disney Jr. Animationsserie ist da.
An der königlichen Zauberschule beginnt für Sofia ein ganz neuer Abschnitt. Neue Freundschaften, magische Herausforderungen und spannende Entdeckungen gehören dort ebenso zum Schulalltag wie der Zauberunterricht. Die Musik des Soundtracks greift die Welt der neuen Serie auf und bringt die Geschichten rund um Sofia und ihre Freunde auch musikalisch zusammen.
Wer nach dem Titelsong noch mehr Musik aus Sofias neuer magischer Welt hören möchte, findet sie nun gebündelt auf dem Soundtrack zu “Sofia die Erste: Königliche Zauberschule”
. Das Album ist ab sofort im Streaming und als Download erhältlich.