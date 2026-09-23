“Sofia die Erste: Königliche Zauberschule” – jetzt gibt es den Soundtrack zur Disney-Serie

“Sofia die Erste: Königliche Zauberschule” bereits ihren musikalischen Auftakt. Jetzt gibt es noch mehr Musik aus der Welt von Prinzessin Sofia: Der Soundtrack zur gleichnamigen Disney Jr. Animationsserie ist da. Mit dem deutschen Titelsong von Pop-Künstlerin SOPHIA bekambereits ihren musikalischen Auftakt. Jetzt gibt es noch mehr Musik aus der Welt von: Der Soundtrack zur gleichnamigen Disney Jr. Animationsserie ist da.

An der königlichen Zauberschule beginnt für Sofia ein ganz neuer Abschnitt. Neue Freundschaften, magische Herausforderungen und spannende Entdeckungen gehören dort ebenso zum Schulalltag wie der Zauberunterricht. Die Musik des Soundtracks greift die Welt der neuen Serie auf und bringt die Geschichten rund um Sofia und ihre Freunde auch musikalisch zusammen.