“Sofia die Erste: Königliche Zauberschule” startet mit zwei neuen Hörspielen

Auch inläuft nicht immer alles nach Plan. Sofia und Layla möchten gemeinsam eine zauberhafte Parade anführen, verfolgen dabei aber unterschiedliche Ideen. Zane sucht nach einer schnellen Lösung für seine Schwierigkeiten bei einem neuen Tanz, während Camilas Versuch, eine sensationelle Zauberin zu werden, im Chaos endet. Außerdem möchte Sofia sich mit Zaria anfreunden – obwohl die beiden zunächst kaum Gemeinsamkeiten entdecken.