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“Sofia die Erste: Königliche Zauberschule” startet mit zwei neuen Hörspielen

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02.10.2026
Nach dem musikalischen Auftakt mit Sängerin SOPHIA, die den deutschen Titelsong zur Serie singt, geht es für Prinzessin Sofia jetzt mitten hinein ins nächste Abenteuer: Die ersten beiden Hörspiele zur neuen Disney TV-Serie Sofia die Erste: Königliche Zauberschule begleiten Sofia und ihre neuen Freunde durch einen Schulalltag voller Magie.
In 01: Sofia die Erste: Königliche Zauberschule” beginnt das erste Schuljahr gleich mit einem Rennen. Gemeinsam mit Layla, Camila und Zane tritt Sofia an, um ein magisches Tier zu gewinnen. Danach wartet bereits die nächste Herausforderung: Bei einem magischen Wettstreit zählen neben Zauberkünsten auch Mut und Selbstvertrauen. Und als Layla im Unterricht an einem schwierigen Zauber verzweifelt, helfen ihr etwas Ruhe und die Unterstützung ihrer Freunde weiter.
Auch in 02: Sofia die Erste: Königliche Zauberschule läuft nicht immer alles nach Plan. Sofia und Layla möchten gemeinsam eine zauberhafte Parade anführen, verfolgen dabei aber unterschiedliche Ideen. Zane sucht nach einer schnellen Lösung für seine Schwierigkeiten bei einem neuen Tanz, während Camilas Versuch, eine sensationelle Zauberin zu werden, im Chaos endet. Außerdem möchte Sofia sich mit Zaria anfreunden – obwohl die beiden zunächst kaum Gemeinsamkeiten entdecken.
So bringen die beiden neuen Hörspiele die Abenteuer aus Sofia die Erste: Königliche Zauberschule direkt ins Kinderzimmer und erzählen von neuen Freundschaften, kniffligen Zaubern und den kleinen und großen Herausforderungen des Schulalltags. Die ersten beiden Hörspielfolgen von Sofia die Erste: Königliche Zauberschule sind ab sofort im Streaming und als Download erhältlich.

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