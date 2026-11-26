An der Königlichen Zauberschule wird es wieder turbulent! Mit gleich zwei neuen Hörspielfolgen zur Disney TV-Serie “Sofia die Erste: Königliche Zauberschule” gehen die Abenteuer von Prinzessin Sofia und ihren Freunden weiter. Zwischen magischen Missgeschicken, aufregenden Schulaufgaben und neuen Herausforderungen lernen die jungen Schülerinnen und Schüler, wie wichtig Freundschaft, Vertrauen und Zusammenhalt sind. So können kleine und große Hörspiel-Fans Sofia und ihre Freunde zu Hause und unterwegs durch ihren aufregenden Schulalltag begleiten.

dritten Folge sorgt ein außer Kontrolle geratener Zauber beim Familienpicknick im Schlossgarten für ordentlich Aufregung. Als Layla, Camila und Zane Sofia zu Hause besuchen, lernen sie außerdem ihre Geschwister Amber und James kennen. Zurück in Charmswell möchte Sofia unbedingt ins Pegasus-Renn-Team aufgenommen werden, muss dafür aber einige alte Gewohnheiten ablegen. Auch Zane steht vor einer ungewöhnlichen Herausforderung, als er versehentlich ein Schlonz-Monster erschafft und dabei mehr über seine eigenen Fähigkeiten erfährt. In dersorgt ein außer Kontrolle geratener Zauber beim Familienpicknick im Schlossgarten für ordentlich Aufregung. Als Layla, Camila und Zane Sofia zu Hause besuchen, lernen sie außerdem ihre Geschwister Amber und James kennen. Zurück in Charmswell möchte Sofia unbedingt ins Pegasus-Renn-Team aufgenommen werden, muss dafür aber einige alte Gewohnheiten ablegen. Auch Zane steht vor einer ungewöhnlichen Herausforderung, als er versehentlich ein Schlonz-Monster erschafft und dabei mehr über seine eigenen Fähigkeiten erfährt.

vierten Folge warten jede Menge Überraschungen auf Sofia und ihre Freunde. Bei einer gemeinsamen Übernachtungsparty mit Sofia und Camila erkennt Layla, wie wichtig es ist, sich seinen Freundinnen anzuvertrauen. Zane möchte unterdessen seine Mitschüler vor einem wütenden Drachen retten, während Amber als zukünftige Königin eine gute Tat vollbringen soll. Und als Sofia eine wichtige Anleitung missachtet, gerät sie mit einer magischen Pflanze in Schwierigkeiten und ist auf die Hilfe ihrer Freunde angewiesen. Und auch in derwarten jede Menge Überraschungen auf Sofia und ihre Freunde. Bei einer gemeinsamen Übernachtungsparty mit Sofia und Camila erkennt Layla, wie wichtig es ist, sich seinen Freundinnen anzuvertrauen. Zane möchte unterdessen seine Mitschüler vor einem wütenden Drachen retten, während Amber als zukünftige Königin eine gute Tat vollbringen soll. Und als Sofia eine wichtige Anleitung missachtet, gerät sie mit einer magischen Pflanze in Schwierigkeiten und ist auf die Hilfe ihrer Freunde angewiesen.