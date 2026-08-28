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SOPHIA singt den Titelsong zu “Sofia die Erste: Königliche Zauberschule”

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28.08.2026
Prinzessin Sofia ist zurück – und bekommt musikalische Begleitung von SOPHIA. Die Sängerin übernimmt den deutschen Titelsong der brandneuenDisney Jr. Animationsserie Sofia die Erste: Königliche Zauberschule, die im Herbst 2026 im Disney Channel Premiere feiert. In den neuen Geschichten besucht Sofia die Charmswell Schule für königliche Magie. Dort lernt sie mehr über ihre besonderen Fähigkeiten und stellt fest, dass noch einiges an Magie in ihr steckt. Gemeinsam mit neuen und bekannten Freunden, ihrer königlichen Familie und tierischen Begleitern erlebt sie zahlreiche Abenteuer. Dabei spielen auch Mut, Freundlichkeit und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten eine wichtige Rolle. Für den musikalischen Auftakt sorgt SOPHIA mit der deutschen Version des Titelsongs. Für die Sängerin ist es nicht das erste Mal, dass ihre Stimme in einer Disney-Produktion zu hören ist: Bereits für den Kinofilm “Vaiana 2” sang sie den deutschen Endcredit-Song Ich wag den Schritt.  Zu hören ist der Song künftig bei jeder Ausstrahlung im Vorspann der Serie im Disney Channel sowie auf Disney+. Ab sofort ist der Titelsong außerdem überall zum Streaming und Download verfügbar.

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