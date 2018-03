“Kings Never Die feat. Gwen Stefani”: Eminem präsentiert neuen Song zum Boxer-Drama Southpaw

Check out “Kings Never Die” in the latest #Southpaw spot. Soundtrack & Film out July 24: http://smarturl.it/SouthpawMusic

Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle zu hören. Auf seiner Facebook-Seite teilte Eminem einen neuen "Southpaw"-Trailer, in welchem sein Track "Never Die feat. Gwen Stefani" zu hören ist. Hier könnt ihr euch den Clip noch einmal ansehen. Das Compilation-Album zum Film erscheint am 24. Juli 2015 und wurde von Slim Shady höchstpersönlich zusammengestellt sowie produziert.

“Southpaw”-Tracklist mit Eminem, 50 Cent, The Weeknd, etc. vorbestellen

James Horner zu hören. Ab sofort könnt ihr euch den “Southpaw”-Soundtrack vorbestellen und euch auf das spannende Film-Highlight, das am 20. August 2015 in deutschen Kinos anlaufen wird, gebührend einstimmen. Neben dem CD–Album erscheint der Soundtrack natürlich auch als digitales eAlbum. Neben Eminem und Gwen Stefani sind auf der hochkarätigen Tracklist unter anderem 50 Cent The Weeknd oder Slaughterhouse vertreten. Zudem gibt es zwei musikalische Arrangements des verstorbenen Oscar-Preisträgerszu hören. Ab sofort könnt ihr euch den “Southpaw”-Soundtrack vorbestellen und euch auf das spannende Film-Highlight, das amin deutschen Kinos anlaufen wird, gebührend einstimmen. Neben dem CD–Album erscheint der Soundtrack natürlich auch als digitales eAlbum.

