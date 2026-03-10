Soy Luna feiert zehnjähriges Jubiläum mit “Alas – Versión 2026”

Soy Luna” ein besonderes Comeback: Die neu aufgelegte Single “Alas – Versión 2026” ist zum Streamen, als Download und als offizielle Lyric Video auf YouTube verfügbar. Der Song greift den Kult-Klassiker wieder auf und begleitet das große Jubiläum der Show – zehn Jahre nach dem Start der argentinischen Telenovela, die seit 2016 Millionen Fans weltweit begeistert hat. Heute feiert die beliebte Disney+ Serie “ein besonderes Comeback: Die neu aufgelegte Single “ist zum Streamen, als Download und als offizielle Lyric Video auf YouTube verfügbar. Der Song greift den Kult-Klassiker wieder auf und begleitet das große Jubiläum der Show – zehn Jahre nach dem Start der argentinischen Telenovela, die seit 2016 Millionen Fans weltweit begeistert hat.

Comeback mit Rückenwind: Neue Staffel startet im Sommer

“Soy Luna” kehrt 2026 mit einer vierten Staffel exklusiv auf Disney+ zurück, was die Feier rund um den Release perfekt macht. Die neue Staffel bringt viele bekannte Gesichter zurück und setzt die Geschichte rund um Luna Valente, ihre Freundschaften, Träume und Herausforderungen fort – ein Ereignis, auf das Fans seit der Ankündigung im Juni 2025 mit großer Vorfreude warten. kehrt 2026 mit einer vierten Staffel exklusiv aufzurück, was die Feier rund um den Release perfekt macht. Die neue Staffel bringt viele bekannte Gesichter zurück und setzt die Geschichte rund um Luna Valente, ihre Freundschaften, Träume und Herausforderungen fort – ein Ereignis, auf das Fans seit der Ankündigung im Juni

Für alle Fans bedeutet Alas – Versión 2026 mehr als einen Song-Release: er verbindet schöne Erinnerungen mit dem Gefühl von Aufbruch und Zusammenhalt. Die Musik lädt dazu ein, gemeinsam zu feiern, neu durchzustarten und sich auf neue Abenteuer mit Luna und ihrem Team zu freuen – auf und abseits der Rollen.