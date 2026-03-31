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Spidey und seine Super-Freunde: Eine neue Hörspielfolge zu Ostern!

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03.04.2026
Zu Ostern dürfen sich kleine Marvel-Fans auf eine brandneue Hörspielfolge von “Spidey und seine Super-Freunde freuen, die wie immer spannende Abenteuer und jede Menge Action verspricht!
In der neuen Folge 23: Marvels Spidey und seine Super-Freunde muss sich das Team um Spidey gleich mehreren Herausforderungen stellen. Rhino sorgt für Chaos, während der Grüne Kobold einen wertvollen Edelstein aus dem Dino-Netz-Baumhaus stiehlt. Und als wäre das nicht genug, entführt die Echse auch noch die Leguane von Lagarto Island. Es warten also jede Menge Herausforderungen, bei denen Teamgeist und clevere Ideen gefragt sind. Doch damit nicht genug: Für eine überraschende Wendung sorgt Miles’ Oma, die im neuen Panther-Pod mitfliegen darf und gemeinsam mit Black Panther in ein unerwartetes Abenteuer gerät. Die Geschichten verbinden Spannung mit humorvollen Momenten und zeigen einmal mehr, wie wichtig Zusammenhalt und Mut sind.
Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Dann hört jetzt in die neue Folge von “Spidey und seine Super-Freunde” rein und taucht über die Osterfeiertage in fesselnde Geschichten ein!

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