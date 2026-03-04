Sting kündigt sein neues Live-Album “Sting – The Night Watch: Live at the Rijksmuseum” für den 26. Juni an

Im Rahmen der “Sounds Like Art”-Konzertreihe von ARTE hat der 17-fache Grammy-Gewinner Sting eine Nacht im Museum zum absoluten Live-Highlight gemacht. Sting performte ein umfassendes Set im wunderschönen Rijksmuseum in Amsterdam, u.a. in der Bibliothek es Museums. Zwischen den Werken von Rembrandt, Vermeer und Judith Leyster liefert der legendäre Singer-Songwriter eine seiner intimsten und visuell faszinierendsten Performances. Die Auswahl der Songs dieses ARTE Specials (im TV am 27. März) umfasst The Police-Klassiker, Solo-Hits sowie Songs aus seinem für den TONY Award nominierten Musical, “The Last Ship”, eine sehr persönliche Hommage an Stings Heimat im Nordosten Englands und die heute verschwundene Schiffbautradition seiner Heimatstadt Wallsend. Das Album "Sting – The Night Watch: Live at the Rijksmuseum" erscheint am 26. Juni und kann ab sofort vorbestellt werden.







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