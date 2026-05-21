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Stormzy meldet sich mit neuer Single „24 Hours“ zurück

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20.05.2026
Nach mehr als zwei Jahren veröffentlicht Stormzy endlich wieder neue Musik: Mit „24 Hours“ meldet sich der britische Rap-Superstar eindrucksvoll zurück. Für den neuen Track hat er sich mit dem aufstrebenden UK-Sänger Odeal zusammengetan – eine Kollaboration, die schon vor Release für große Aufmerksamkeit sorgt. „24 Hours“ verbindet Stormzys unverkennbare Präsenz mit Odeal’s melodischem R&B-Einfluss und verspricht einen sommerlichen Sound, der perfekt auf das anstehende Bank-Holiday-Wochenende in Großbritannien abgestimmt ist. Laut Stormzy entstand der Track bereits vor einigen Monaten und wurde bewusst jetzt veröffentlicht, „weil die Sonne raus ist“ und der Moment sich richtig anfühlt. Der Song enthält zudem eine moderne Neuinterpretation von Egypts UK-Funky-Klassiker „In The Morning (Let Your Love Come In)” und schlägt damit eine Brücke zwischen UK-Clubkultur und zeitgenössischem Rap- und R&B-Sound.


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