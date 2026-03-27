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Suki Waterhouse veröffentlicht neue Single

Pressebild Suki Waterhouse (2026)
27.03.2026
Die britische Indie-Pop Sängerin und Songwriterin Suki Waterhouse meldet sich mit ihrer neuen Single “Back In Love”.
Der Track verbindet 70s-Rock-Vibes mit 90s-Psychedelia und transportiert eine klare Botschaft: zurück zur eigenen Stärke finden, sich selbst neu entdecken und wieder bei sich ankommen.
Genau dieses Gefühl macht „Back in Love“ zu einem emotionalen und gleichzeitig uplifting Track mit großem Wiedererkennungswert und setzt ein klares Signal für Sukis neue Ära.
“Back In Love” ist ab sofort verfügbar!

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