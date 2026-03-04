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Sydney Rose feiert Jubiläum ihrer Hitsingle “We Hug Now” mit berührender Live-Version

Sydney Rose
05.03.2026
Nachdem sie vor kurzem ihre neue Single “Over”, eine gefühlvolle Kollaboration mit Tom Odell, veröffentlicht hat, folgt nun ein ganz besonderes Highlight – und der Kreis schließt sich: Sydney Rose veröffentlichte mit ihrer Single “We Hug Now” vor einem Jahr einen viralen Hit, der weltweit sehr viel Fanliebe bekam, in mehreren Ländern in die Spotify Top100 einstieg und mittlerweile allein bei Spotify über 260 Millionen Streams und mehr als 2,3 Millionen Creations auf TikTok verzeichnet hat. Allein in Deutschland wurde der melancholische Song bis heute über 12,5 Millionen Mal gestreamt. Zum 1-jährigen Jubiläum von “We Hug Now” veröffentlicht die US-amerikanische Singer-Songwriterin am Freitag eine berührende Studio-Live-Version zuliebe ihrer Fans. 

 

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