Dritter Ballon im Mai – Tank and the Bangas kündigen Album an

"Ich habe das Album 'The Last Balloon‘ genannt, weil ich nicht wollte, dass uns jemand fragt: 'Wann kommt Purple Balloon?‘“, sagt Tarriona “Tank“ Ball über das am 15. Mai erscheinende neue Tank and the Bangas-Album. ”Es ist das Ende der Ballons, wir betreten jetzt neues Terrain“.

Die Band aus New Orleans, Gewinner des Best Spoken Word Poetry Album Grammy für “The Heart, The Mind, The Soul” (2025), lassen nach “Green Balloon“ (2019) und “Red Balloon” (2022) mit “The Last Balloon” im Mai nun also den dritten, besonders energiegeladenen und tanzbaren Albumballon in die Luft steigen, erneut ein eklektischer Mix aus Funk, Soul, Hip-Hop, Jazz und Rock. Neben der charismatischen Frontfrau und Slam-Poetin sowie Multi-Instrumentalist Norman Spencer II sind auch wieder interessante Gäste am Start.

Das Album, produziert vom langjährigen Weggefährten Austin Brown und größtenteils in den Complex Studios in Los Angeles aufgenommen, präsentiert Kollaborationen mit der vielseitigen Musikerin Iman Omari, dem Pianisten und Produzenten Tane Runo sowie den Soulsängerinnen Ledisi und Jelly Joseph. "The Last Balloon“ soll die Band mit einem erweiterten Spektrum zeigen, das auch Themen wie Frustration, Widerstand und Selbstverwirklichung erkundet. Zwischen Momenten tiefer Verletzlichkeit und Ausbrüchen überschäumender Energie balanciert das Album nach “Tanks” Aussage zwischen “Katharsis und Begeisterung” – ganz im Sinne der legendär dynamischen Live-Auftritte der Gruppe.