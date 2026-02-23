ALL THE THINGS SHE SAID feiert Comeback

Mit ihrem Track ALL THE THINGS SHE SAID wurden Julia Volkova und Lena Katina 2002 über Nacht zum wohl polarisierendsten Pop‑Duo ihrer Zeit. Die bewusst inszenierte Mischung aus Außenseiterstatus, Intimität und Rebellion machte t.A.T.u.s Song zu weit mehr als nur einem weltweiten Nummer‑1‑Hit.

Über 20 Jahre später erlebt der Song nun ein kräftiges Comeback, ausgelöst durch seinen Einsatz in der neuen HBO‑Max‑Serie „Heated Rivalry“. Mit seinem düsteren Synthie-Pop, seiner maximalen Eingängigkeit und seinen emotional aufgeladenen Refrain unterstreicht der Song die tabuisierte, queere Liebe zwischen den zwei Eishockeyspielern der Serie.

Anlässlich des Comebacks ist nun ein neu interpretierter Remix, eine extended Version und ein Remix auf Vinyl zur Vorbestellung erhältlich.