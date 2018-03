Das sagt Emma Watson über die “The Bling Ring”-Regisseurin Sofia Coppola

Das sagt die Hauptdarstellerin Emma Watson über Film & Regisseurin

Emma Watson plaudert aus dem Nähkästchen über Sofia Coppola, die Regisseurin des neuen Films “The Bling Ring”, die sich Hollywoods Jugendkultur als Leinwandthema vorgeknüpfte. Die britische Schauspielerin, die durch ihre Rolle in den Harry Potter Filmen berühmt wurde, übernimmt in “The Bling Ring” die Hauptrolle. Im Interview lobt Emma die interessante und offene Arbeitsweise der Regisseurin – und Tochter von Großmeister Francis Ford Coppola – die den jungen Schauspielern jede Menge Improvisationsspielraum gelassen hat. Was Emma Watson noch alles erzählt, seht ihr im Video.

So klingt die Musik zum “Hollywood”-Film

Original Soundtrack zu “The Bling Ring” findet ihr genau die richtige musikalische Untermalung für das richtige Hollywood-Feeling. Mit von der Partie sind unter anderem Kanye West, M.I.A., Azealia Banks, Frank Ocean oder Rick Ross und viele mehr! Was könnte besser zu einem Film über Hollywoods Jugendkultur und Lifestyle passen, als die aktuelle Créme de la Créme an Chartacts? Auf demzu “The Bling Ring” findet ihr genau die richtige musikalische Untermalung für das. Mit von der Partie sind unter anderemoderund viele mehr!

Am 16. August erscheint der Soundtrack zum Film und ist schon jetzt bei Amazon vorbestellbar – sichert euch eure Lieblings-Acts auf einer Soundtrack-Compilation!