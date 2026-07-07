The Warning kündigen neues Album „Everything’s Falling“ an: Alle Infos zu Release, Singles & Pre-Order

Die Gerüchte und der mysteriöse Countdown haben ein Ende, und die „Warning Army“ hat offiziell Grund zum Feiern: Das mexikanische Rock-Trio The Warning hat sein mit Spannung erwartetes fünftes Studioalbum angekündigt! Der neue Longplayer hört auf den Namen „ Everything’s Falling “ und wird am 28. August 2026 über Lava/Republic Records (bzw. Island EMI Label Group) weltweit auf die Streaming-Plattformen und in die Plattenläden kommen.

Nach dem riesigen Erfolg ihres 2024er-Überflieger-Albums „ Keep Me Fed “ legen die drei Schwestern Daniela, Paulina und Alejandra Villarreal nun also nach. Die Pre-Order-Phase hat bereits begonnen – höchste Zeit, einen genauen Blick auf das zu werfen, was uns im Spätsommer erwartet.

Intim, laut und verdammt ehrlich: Was wir bisher über Everything’s Falling wissen

Wer die Entwicklung der drei Schwestern aus Monterrey in den letzten Jahren verfolgt hat, weiß, dass sie sich musikalisch vor keiner Herausforderung scheuen. Auf „ Everything’s Falling “ wird es dieses Mal aber besonders intensiv. Das Album umfasst insgesamt 12 brandneue Tracks, die einen tiefen, ungefilterten Blick in das Seelenleben der Band erlauben.

Thematisch bewegt sich das Album in spürbar düsteren und reiferen Gewässern als seine Vorgänger. Es geht um die großen, oft beängstigenden Veränderungen im Leben, um innere Konflikte, Selbstzweifel und das Gefühl, wenn um einen herum scheinbar alles zusammenbricht. Statt an diesen Krisen zu verzweifeln, verwandeln The Warning diese Emotionen in packende, riffgeladene Rock-Hymnen. Die Band beschreibt die kreative Phase hinter der Platte als extremen Reifeprozess.

Musikalisch bleibt sich das Latin-Grammy-nominierte Trio treu, schraubt den Sound aber auf ein neues Level: Erwartet eine gewaltige Fusion aus Alternative Rock, Hard Rock und modernen Metal-Einflüssen, getragen von Danys unverkennbaren Vocals, Laus wuchtigen Drums und Ales drückenden Basslines.

Der Weg zum Album: Von „Kerosene“ bis zur neuen Single „Ritual“

The Warning haben den Spannungsbogen in der ersten Jahreshälfte 2026 perfekt aufgebaut. Mittlerweile kennen wir bereits drei der insgesamt zwölf Albumtracks, die perfekt zeigen, wohin die Reise im August geht:

„Kerosene“ (März 2026): Der furiose Startschuss. Ein Track voller Energie und harten Riffs, der sofort klarstellte, dass die Band im Studio keine Gefangenen macht.





„Ego“ (Mai 2026): Extrem basslastig, groovig und mit einer ordentlichen Portion Attitüde – ein absoluter Live-Garant.





„Ritual“ (Juni 2026): Die brandneue Single kam zeitgleich mit der Album-Ankündigung. Der Song schlägt emotional tief ein und beschäftigt sich mit der allzu menschlichen Angst, etwas Gutes im Leben wieder zu verlieren, weil die eigenen Zweifel und die Anxiety einen blockieren.

Besonders das bildgewaltige Musikvideo zu „ Ritual “ sorgt in der Szene gerade für Gesprächsstoff. Mit rituellen Masken, düsteren Transformationen und symbolträchtigen Bildern wie einem weißen Pferd beweisen die Schwestern auch visuell internationales Spitzenklasse-Niveau.

Münster aufgepasst: The Warning bringen den neuen Sound ins Skaters Palace

So gut die Studio-Tracks auch klingen – ihre echte Energie entfalten The Warning auf der Bühne. Wer das neue Material schon vor dem Album-Release live in Deutschland hören will, hat am 1. Juli 2026 im Skaters Palace in Münster die Gelegenheit dazu. Der intime Club-Rahmen ist perfekt, um Songs wie „Ritual“ oder „Kerosene“ hautnah zu erleben, bevor das Trio später im Jahr wieder die ganz großen Venues bespielt.

Dass die drei Schwestern auch riesige Hallen im Griff haben, beweisen sie aktuell in Nordamerika als Support für Yungblud , wo demnächst sogar die legendäre Radio City Music Hall in New York ansteht. Ob für Münster oder die geplante Headline-Tour im Herbst: Wartet nach dieser Album-Ankündigung lieber nicht zu lange mit dem Ticketkauf.

Bis zum großen Release am 28. August könnt ihr euch mit den aktuellen Singles schon mal perfekt warmhören – „Everything’s Falling“ steht ab sofort überall zur Vorbestellung bereit.