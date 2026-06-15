Das rohe Meisterwerk von 1971: Thin Lizzy öffnen ihre Archive für eine spektakuläre Neuauflage

Bevor Thin Lizzy mit Twin-Gitarren, Rock-Hymnen und Phil Lynotts unverwechselbarer Stimme zur Legende wurden, klang die Band noch roher, suchender und überraschend experimentierfreudig. Diese Anfangsphase rückt jetzt wieder ins Rampenlicht: Das selbstbetitelte Debütalbum von 1971 erscheint am 10. Juli 2026 in mehreren neuen Editionen.

Aber was genau erwartet uns mit diesem Release?

Der Sound einer Band, die gerade erst loslegt

Das erste Album einer später riesigen Band hat oft einen ganz eigenen Reiz. Bei Thin Lizzy ist dieser Reiz besonders stark, weil hier noch nichts glattpoliert oder endgültig festgelegt klingt.

Das damalige Trio aus Phil Lynott, Eric Bell und Brian Downey spielte auf Thin Lizzy mit Bluesrock, Folk-Spuren, psychedelischen Farben und einer rauen Rock-Energie, die sich nicht einfach in eine Schublade stecken lässt. Songs wie Look What The Wind Blew In oder Honesty Is No Excuse zeigen schon früh, was Phil Lynott als Songwriter so besonders machte: Er konnte Geschichten erzählen, Atmosphäre bauen und selbst melancholische Momente mit einer starken inneren Spannung aufladen.

Noch waren die großen Stadionmomente nicht da. Noch klang Thin Lizzy nicht wie die Band, die später mit Songs wie The Boys Are Back In Town oder Jailbreak Rockgeschichte schreiben sollte. Aber genau das macht dieses Debüt so spannend. Man hört eine Gruppe, die ihre Sprache sucht und dabei schon erstaunlich viel Charakter zeigt.

3CD + Blu-ray: Die Deluxe Edition für Tiefhörer:innen

Die neue 3CD + Blu-ray Edition ist das Herzstück für alle, die mehr wollen als nur das Originalalbum. Sie geht tief in die Archive und macht die frühe Thin-Lizzy-Phase aus mehreren Blickwinkeln hörbar.

Neben dem Album enthält die Edition seltenes Bonusmaterial, Outtakes, Alternativversionen und historische BBC-Sessions. Dazu kommt ein neuer Stereo-Mix von Richard Whittaker. Auf der Blu-ray wird es noch räumlicher: Dort finden sich Dolby Atmos, 5.1 und Stereo-Mixe, die das Debütalbum in eine neue Klangperspektive setzen.

Gerade bei einem Album, das so sehr von Atmosphäre, Dynamik und kleinen Details lebt, ist das mehr als reine Technik-Spielerei. Die neuen Mixe holen die frühe Energie der Band nach vorne, ohne den rauen Charme der Aufnahmen zu verlieren. Ergänzt wird die Edition durch ein 40-seitiges Hardcover-Buch, das zusätzlichen Kontext zu dieser wichtigen Phase der Bandgeschichte liefert.

4LP-Box: Rares Material erstmals groß auf Vinyl

Auch für Vinyl-Fans wird diese Neuauflage richtig interessant. Die 4LP-Edition bündelt nicht nur das Originalalbum, sondern öffnet den Blick auf das Umfeld des Debüts.

Mit dabei sind unter anderem die New Day EP, rare Aufnahmen, Outtakes, BBC-Sessions und 15 bislang unveröffentlichte Tracks, darunter Beggar’s Song. Besonders spannend: LP2, LP3 und LP4 erscheinen in dieser Form erstmals auf Vinyl. Damit wird die Box zu einer Art Zeitkapsel aus den frühen Siebzigern, in der Thin Lizzy noch nicht als fertige Rockmaschine auftreten, sondern als hungrige, neugierige Band.

Für Sammler:innen ist das genau der Punkt, an dem es spannend wird. Diese Edition zeigt nicht nur, was auf dem Debütalbum gelandet ist, sondern auch, was drumherum passierte. Wer sich für Rockgeschichte interessiert, bekommt hier kein bloßes Reissue, sondern ein deutlich größeres Bild.

Blaue und grüne 2LP: Das Debüt in Farbe

Wenn du lieber direkt beim Album bleiben möchtest, aber trotzdem eine besondere Vinyl-Ausgabe suchst, sind die farbigen 2LP-Versionen die richtige Spur.

Die Exclusive Colour Vinyl 2LP erscheint in kräftigem Blau und setzt optisch auf das britische Artwork. Die grüne Colour Vinyl 2LP greift dagegen das US-Artwork auf. Beide Versionen enthalten das Originalalbum sowie den neuen Stereo-Mix von Richard Whittaker. Damit bekommst du den direkten Vergleich zwischen der historischen Aufnahme und einer frischen klanglichen Perspektive.

Jetzt vorbestellen und Thin Lizzy neu kennenlernen!

Thin Lizzy ist nicht das Album, das die Band zur weltweiten Hardrock-Macht machte. Genau deshalb lohnt sich der Blick zurück so sehr.

Hier hört man nicht den fertigen Mythos, sondern den Anfang. Man hört Phil Lynotts Stimme, bevor sie zum Markenzeichen wurde. Man hört Eric Bells Gitarre, die Blues, Folk und Rock miteinander verbindet. Und man hört Brian Downeys Schlagzeugspiel, das schon damals Druck und Gefühl zusammenbrachte.

Diese neuen Editionen machen aus dem Debüt keinen nachträglich verklärten Klassiker. Sie zeigen vielmehr, wie viel schon 1971 in Thin Lizzy steckte. Mut, Melodie, Neugier und diese besondere Mischung aus irischer Seele und Rock-Attitüde. Für Fans ist das ein spannender Blick zurück. Für Neueinsteiger:innen ist es der perfekte Beweis dafür, dass Legenden nicht plötzlich entstehen. Sie fangen irgendwo an.