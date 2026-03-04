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Thirty Second To Mars feiern 20. Jubiläum von “A Beautiful Lie” + Neue Single & Video „Over My Head”

Thirty Seconds To Mar
04.03.2026
Mit ihrem Album „A Beautiful Lie“ veröffentlichten Thirty Seconds To Mars ein gefeiertes zweites Album, das u. a. in Deutschland mit Platin ausgezeichnet wurde. „A Beautiful Lie“ unterscheidet sich sowohl musikalisch als auch textlich deutlich vom selbstbetitelten Debütalbum der Band. Während sich die Texte des gleichnamigen Konzeptalbums auf menschliche Konflikte und astronomische Themen konzentrieren, sind die Texte von „A Beautiful Lie“  „persönlicher und weniger intellektuell“. Jetzt wird das Album 20 und dieses runde Jubiläum wird mit einer packenden Neuauflage gefeiert! Am 27. März veröffentlichen Thirty Seconds To Mars ihre „20th Anniversary Edition“ u. a. mit drei neuen Songs. Nach “God’s Eye” präsentieren Thirty Seconds To Mars nun den Song “Over My Head”, den sie mit begleitendem Video veröffentlichen …

 


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