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Thizzy52 droppt sein neues Tape am 09.10
03.09.2026
Thizzy52 droppt am 09.10. sein gleichnamiges Tape BLOCKKIDS, das neben bereits releasten Singles auch unveröffentlchte Tracks des Aachener Rappers beinhaltet. Zum Taperelease erscheint auch das limitierte BLOCKKIDS T-Shirt inkl. CD.
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