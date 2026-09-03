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Thizzy52 droppt sein neues Tape am 09.10

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03.09.2026
Thizzy52 droppt am 09.10. sein gleichnamiges Tape BLOCKKIDS, das neben bereits releasten Singles auch unveröffentlchte Tracks des Aachener Rappers beinhaltet. Zum Taperelease erscheint auch das limitierte BLOCKKIDS T-Shirt inkl. CD.
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