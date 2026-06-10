“TOY STORY 5” bringt vertraute Stimmen zurück ins Kinderzimmer

In “TOY STORY 5”
kehren Michael "Bully" Herbig
und Rick Kavanian
in ihre beliebten Rollen zurück: Herbig leiht Kult-Cowboy Woody
erneut seine Stimme, während Kavanian als Panik-Dino Rex für herrlich komische Turbulenzen sorgt.Der neue Disney Pixar Film
startet am 23. Juli 2026 in den deutschen Kinos. Die Geschichte richtet sich als Familien-Abenteuer an alle, die Woody, Buzz, Jessie und Co. schon lange ins Herz geschlossen haben – und an alle, die die Spielzeugbande nun zum ersten Mal entdecken möchten. Vertraute Helden, neue Stimmen
Neben den bekannten Stimmen ziehen diesmal auch neue Figuren ins Kinderzimmer ein. Der österreichische Kabarettist, Schauspieler und Musiker Gery Seidl spricht die Superhelden-Erdnuss Dr. Nutcase
. Der Schweizer Internet-Star Zeki Bulgurcu, vielen als @zekisworld bekannt, leiht dem Kuschelzebra seine Stimme.Außerdem feiert Radio Teddy-Moderatorin Cristina ihr Animationsfilm-Debüt und spricht in “TOY STORY
5”
die Kuschelpuppe. Damit bekommt das deutsche Publikum eine Stimme zu hören, die in vielen Familien längst zum Alltag gehört. Spielzeug trifft High-Tech
In “TOY STORY
5”
begegnen Buzz Lightyear, Woody, Jessie und die restliche Spielzeugbande einer ganz neuen Herausforderung: Lilypad, einem funkelnagelneuen Tablet mit sehr eigenen Vorstellungen davon, was für Bonnie am besten ist. Plötzlich prallen analoges Spielen, digitale Versuchung und große Gefühle aufeinander.Regisseur Andrew Stanton, bekannt durch “
WALL-E”
, “Findet Nemo”
und “Findet Dorie”
, führt die Spielzeugwelt gemeinsam mit Co-Regisseurin Kenna Harris weiter. Produzentin Lindsey Collins begleitet das Abenteuer, das Familien daran erinnert, warum ein Lieblingsspielzeug nie einfach nur ein Ding bleibt.So verbindet “TOY STORY 5”
vertraute Stimmen mit neuen Figuren und greift zugleich ein Thema auf, das vielen Familien nur allzu bekannt ist: Was geschieht, wenn digitale Welten immer mehr Platz im Alltag einnehmen? Zwischen Tablet, Kuscheltier und Cowboyhut dürfte das neue Abenteuer zeigen, dass echte Lieblingsbegleiter ihren Zauber nicht so schnell verlieren.