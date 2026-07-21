Disney · Pixar Films am 23. Juli 2026 und erzählt ein neues Abenteuer über Freundschaft, Zusammenhalt und die Erkenntnis, dass Veränderungen manchmal etwas Gutes sein können. Seit vielen Jahren nehmen Woody, Buzz und Jessie Kinder und Familien mit auf unvergessliche Abenteuer. Jetzt gibt es die neueste Geschichte der beliebten Spielzeughelden auch als Hörspiel für zu Hause. Das Original-Hörspiel zu “ Toy Story 5 ” erscheint einen Tag nach dem deutschen Kinostart desFilms am 23. Juli 2026 und erzählt ein neues Abenteuer über Freundschaft, Zusammenhalt und die Erkenntnis, dass Veränderungen manchmal etwas Gutes sein können.

Diesmal stellt eine moderne Herausforderung das Leben der Spielzeugbande auf den Kopf: Das neue Hightech-Gerät Lilypad zieht Bonnies ganze Aufmerksamkeit auf sich und verändert den Alltag im Kinderzimmer grundlegend. Für Woody, Buzz, Jessie und ihre Freunde beginnt damit eine spannende Mission, bei der sie nicht nur um ihren Platz in Bonnies Welt kämpfen, sondern auch erkennen, dass Veränderungen manchmal neue Chancen mit sich bringen. So erzählt das Hörspiel auf unterhaltsame Weise von Freundschaft, Zusammenhalt und der Frage, was ein Lieblingsspielzeug wirklich ausmacht.

Auch im deutschen Disney · Pixar Film dürfen sich Fans auf viele vertraute Stimmen freuen. Michael "Bully“ Herbig spricht erneut Cowboy Woody, während Rick Kavanian als Rex zurückkehrt. Außerdem bereichern Gery Seidl als Dr. Nutcase, Zeki Bulgurcu als Kuschelzebra und Radio Teddy-Moderatorin Cristina als Kuschelpuppe die neue Spielzeugwelt mit ihren Stimmen.