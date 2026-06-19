Woody, Buzz und Jessie sind zurück: Der Toy Story 5 Original Soundtrack ist da!

Toy Story und Disney•Pixar erschienen. Der Mit dem Toy Story 5 Original Soundtrack ist nun die musikalische Begleitung zum neuen Kinoabenteuer vonunderschienen. Der Original Soundtrack ist perfekt für alle, die die Magie des Kinofilms schon vor Veröffentlichung in Deutschland nach Hause holen möchten. Er schlägt eine Brücke zwischen Nostalgie und neuem Abenteuergefühl, erinnert an Freundschaft, Loslassen und Zusammenhalt und greift zugleich frische Themen aus der digitalen Gegenwart auf.

Randy Newman, der als Oscar® prämierter Komponist den Klang der Filmreihe seit ihren Anfängen entscheidend geprägt hat. Musikalisch knüpft der Soundtrack an die große Toy Story Tradition an: Die neue Originalmusik stammt von, der als Oscar® prämierter Komponist den Klang der Filmreihe seit ihren Anfängen entscheidend geprägt hat.

Gerade für Fans, die mit den ersten Disney•Pixar Filmen aufgewachsen sind, steckt darin eine Extraportion Nostalgie. Gleichzeitig lädt die Musik jüngere Fans dazu ein, die Welt von Woody, Buzz und Jessie neu zu entdecken.

In dem Kinofilm dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit Woody, Buzz Lightyear, Jessie und ihren Freundinnen und Freunden freuen, die diesmal einer sehr modernen Herausforderung begegnen: In Bonnies Kinderzimmer taucht ein Tablet auf, das seine ganz eigenen Vorstellungen vom Spielen mitbringt. So trifft vertraute Spielzeugwärme auf digitale Gegenwart, und genau darin liegt ein schöner Gesprächsanlass für kleine und große Fans: Wie verändert Technik unseren Alltag, ohne dass Fantasie, Nähe und gemeinsames Erleben zu kurz kommen?

Im September erscheint der Soundtrack zusätzlich als 2-LP sowie auf CD. Vorbestellungen starten am Freitag, den 19.06.2026.

Jetzt reinhören und in die Spielzeugwelt von Woody, Buzz Lightyear, Jessie und Co. eintauchen!