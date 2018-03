Der Soundtrack zum Film “Traumfrauen” inkl. des Titelsongs “Keine Religion” von Joy Denalane ist da

Karoline Herfurth, Hannah Herzsprung, Palina Rojinski und Iris Berben sind die Traumfrauen im gleichnamigen Kinofilm, der ab sofort in den Kinos läuft. Der Titelsong stammt von keiner Geringeren als Joy Denalane, die das Pärdikat “Traumfrau” ebenfalls mehr als verdient hat. Sie steuert zum offiziellen Soundtrack ihre neue Single “Keine Religion” bei.

Das Regie-Debüt von Drehbuchautorin Anika Decker zeigt vier Frauen unterschiedlichen Alters – irgendwo inmitten von bestehenden oder endenden Beziehungen, auf berauschenden Höhenflügen und ungehaltenen Talfahrten. Eine romantische Komödie mitten aus dem Leben und mit einem erstklassigen Soundtrack, der eine ganz eigene Handschrift trägt. Das Video zum Titelsong “Keine Religion” von Joy Denalane könnt ihr hier ansehen:

Neben dem souligen Titelsong “Keine Religion” besticht “Traumfrauen” durch viele weitere musikalische Highlights. So ist beispielsweise der österreichische DJ und Produzent Parov Stelar mit gleich drei Songs im Film vertreten. Darüber hinaus holte Anika Decker auch Hip-Hop Starmit ins Boot. Abgerundet wir das stimmige Gesamtkonzept mit Hits und Klassikern wie “” von Ellie Goulding ” von Sam Smith und “In Between Days” von The Cure ab.