Tream veröffentlicht neue Single “BAYERN GO HIGH”

Mit „BAYERN GO HIGH“ zündet Tream das Intro zu seinem neuen Album (VÖ: 22.05.) wie eine Streichholzflamme am Zapfhahn: rau, laut, ungebremst – und trotzdem punktgenau in der Haltung. Man hört’s sofort: „frisch ausm Zelt“, die Stimme noch angeschlagen, der Kopf noch im Nebel zwischen A-Klassen-Spiel, Stammtisch und Tourrealität. Genau daraus macht Tream ein Statement: Nicht geschniegelt, nicht glatt – sondern echt.

Dabei interpoliert er gekonnt den Blasmusik-Klassiker „Böhmischer Traum“ von Norbert Gälle.





„BAYERN GO HIGH“ ist Bayern-Mythos in Hochspannung: Cowboys aus dem Stall statt Großstadtposen, Familienbetrieb statt Industrie-Fassade, Maßkrug statt Moralapostel. Tream spielt bewusst mit Provokation und Selbstironie, schiebt Seitenhiebe Richtung Szene und Medien, und dreht dabei seinen eigenen Kosmos weiter auf. Zwischen derben Bildern („Keller dicht“) und Referenzen mit Haltung („so wie Beckenbauer“) entsteht ein Intro, das weniger erklärt als festnagelt: Hier kommt Album Nummer sieben – und es wird nochmal draufgesetzt.



Die Hook funktioniert wie ein Ruf, der durch die Zelte und Hallen schallt: „BAYERN GO HIGH.“ Ein Motto, ein Schlachtruf, eine Überschrift für alles, was Tream ausmacht – diese Mischung aus Heimat, Übertreibung, Humor und dem unbedingten Willen, größer zu denken als das „Dorfgesetz“. Wer wissen will, wie sich ein Albumstart anfühlt, wenn er nach Bier, Benzin und Bühnenlicht riecht: genau so.







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