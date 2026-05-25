TREAM veröffentlicht sein neues Album „STAMMTISCHPAROLEN“

Weiß-blaues Halstuch, das Dorf im Rücken, die große Bühne vor der Brust: TREAM hat in den vergangenen Jahren aus einer Welt, die lange eher nach Bierzelt, A-Klasse-Fußball und letzter Zigarette am Weiher klang, eines der eigenständigsten Erfolgsmodelle der deutschen Poplandschaft gebaut. Der 27-Jährige aus Büchelkühn bei Schwandorf verbindet HipHop, Pop und modernen Schlager zu einem Sound, der genauso drückt wie er mitsingtauglich ist, genauso größenwahnsinnig wie bodenständig und genauso laut wie herzlich. Oder, wie TREAM selbst es am besten sagt: »Meine Musik klingt nach Leben«. Genau das ist auch die Überschrift über seinem neuen Album »STAMMTISCHPAROLEN«.







Dass TREAM längst mehr ist als ein Phänomen mit Kultstatus, zeigt sein Weg der letzten Jahre ziemlich eindeutig. Nach der restlos ausverkauften »Biergarnitour 2024«, einer Arena-Tour 2025 mit über 130.000 verkauften Tickets und drei Abenden hintereinander in der Münchner Olympiahalle geht es im Sommer 2026 auf die nächste Stufe: die erste große Open-Air-Tour. Dazu kommt in diesem Jahr seine Teilnahme bei »Sing meinen Song – Das Tauschkonzert«. Das alles wirkt bei TREAM aber nicht wie der glattgebügelte Aufstieg eines Künstlers, der sich für den Mainstream passend gemacht hat. Im Gegenteil. Es wirkt eher so, als hätte einer einfach sein eigenes Ding so lange und so konsequent durchgezogen, bis plötzlich niemand mehr daran vorbeikam.



Genau deshalb passt auch der Albumtitel so gut. »STAMMTISCHPAROLEN« ist nicht politisch gemeint, sondern eher als trotziges, selbstbewusstes Etikett für 15 Songs, die TREAMs eigenes Lebensgefühl bündeln: Provokation, Herz, Heimweg, Heimweh, Abriss, Eskalation, Freundschaft, Sehnsucht und dieser spezielle Humor, der nur funktioniert, wenn einer weiß, wo er herkommt. Das Album spielt mit bayerischen Bildern, ohne darin stecken zu bleiben. Es nimmt Klischees von Lederhose bis Dorfdisco und macht daraus keine Folklore, sondern Gegenwart.







Gerade darin liegt die Stärke von »STAMMTISCHPAROLEN«. Dieses Album macht aus Bayern kein Postkartenmotiv und aus TREAM keine Kunstfigur, sondern zeigt einen Künstler, der Wirtshaus, Wahnsinn und Weltoffenheit gleichzeitig denken kann. Einer, der mit Klischees spielt, sie überzeichnet, sie feiert, sie zerlegt und am Ende doch immer wieder bei etwas sehr Echtem landet: bei den eigenen Leuten, beim eigenen Blick aufs Leben und bei Songs, die so direkt funktionieren, weil sie nicht geschniegelt wurden.



»STAMMTISCHPAROLEN« ist deshalb nicht einfach nur das nächste Album eines Künstlers, dessen Karriere gerade weiter durch die Decke geht. Es ist die bislang kompletteste Version von TREAM: laut, liebevoll, größenwahnsinnig, verletzlich, provokant und genau deshalb so unwiderstehlich.





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