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UNHEILIG Das neue Album „LIEBE GLAUBE MONSTER“ erobert Platz 1 der Deutschen Albumcharts!

Unheilig
20.03.2026
UNHEILIG und Der Graf knüpfen eindrucksvoll an die großen Erfolge ihrer beeindruckenden Vergangenheit an: Mit ihrem neuen Studioalbum „LIEBE GLAUBE MONSTER“, das am 13.03.2026 von Vertigo Berlin/Universal Music veröffentlicht wurde, steigt die Band direkt auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts ein – und landet damit bereits ihr fünftes #1-Album. Und nicht nur das: „LIEBE GLAUBE MONSTER“ ist zudem das meistverkaufte Album eines nationalen Artists nach Stückzahlen in der ersten Woche seit vier Jahren! 

Fast zehn Jahre nach dem Abschied von der Bühne und aus der Öffentlichkeit schlagen Der Graf und Unheilig mit dem neuen #1-Album „LIEBE GLAUBE MONSTER“ ein neues Kapitel ihrer unvergleichlichen Erfolgsgeschichte auf. Die insgesamt 16 Songs schließen musikalisch nahtlos an die großen Unheilig-Hymnen der Vergangenheit an, beherrschen spielerisch den Spagat zwischen lauten und leisen Tönen. Seit dem Rückzug 2016 hatten die Fans auf eine Rückkehr des charismatischen Künstlers gehofft. Umso größer war die Begeisterung, als der Anfang 2025 seine Rückkehr auf die Bühne und ein neues Album ankündigte. Die zunächst geplanten sechs Konzerte seiner „Wieder zurück“ Comeback-Clubtour waren innerhalb weniger Stunden restlos ausverkauft. Die Comeback-Tour wuchs auf 17 Termine an und wird nach Abschluss mit den Shows im Sommer über 100.000 Zuschauer:innen in ihren Bann gezogen haben – ein eindrucksvoller Beleg für die ungebrochene Strahlkraft von UNHEILIG. 
 

Mit „LIEBE GLAUBE MONSTER“ gelingt UNHEILIG nun auch musikalisch erneut ein emotionaler Meilenstein für Künstler und Fans gleichermaßen.
Die Songs vereinen persönliche Erfahrungen, Emotionen und Lebensfragen auf einem Konzeptalbum und berühren sein Publikum erneut zutiefst. Umso größer ist die Dankbarkeit, die Der Graf über den erneuten Chart-Erfolg nach der langen Karrierepause empfindet:

“Ich bin überglücklich darüber, dass unser neues Album „ LIEBE GLAUBE MONSTER“ Platz 1 der offiziellen Albumcharts erreicht hat. Diese Auszeichnung ist ein großes Dankeschön für die vielen Menschen, die Unheilig schon über so viele Jahre lang begleiteten und uns nie vergessen haben. Ich danke allen für die unglaubliche Wertschätzung und Treue, die ihr uns mit Eurer Aufmerksamkeit geschenkt habt. Ich bin sehr stolz auf so viele unheilige Hände, ohne die das Album und der Erfolg von „LIEBE GLAUBE MONSTER“ nicht möglich gewesen wäre. Ich danke euch von ganzem Herzen und freue mich auf die Zukunft und Alles, was vor uns liegt. Lasst uns alle Erinnerungen schaffen, die unser Herz nie loslassen. Ich bin bereit für die „ LIEBE GLAUBE MONSTER“-Zeit.

Fühlt euch umarmt
Euer Graf”

 
Mit dem direkten Einstieg auf Platz 1, einer restlos ausverkauften „Wieder zurück“-Tour und einem der erfolgreichsten Chart-Debüts des bisherigen Jahres unterstreichen UNHEILIG eindrucksvoll, dass ihre Musik auch nach fast einem Jahrzehnt Pause nichts von ihrer Faszination verloren hat. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält das Comeback in diesem Frühjahr zudem durch die Teilnahme des Grafen an der neuen Staffel von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“, die am 14.04. startet. 
Auch auf den Konzertbühnen setzen UNHEILIG ihr fulminantes Comeback fort: Nach den größtenteils bereits ausverkauften Sommer-Shows und Nachhol-Terminen der „Wieder zurück“-Tour folgt ab November die große Arena-Tour zum neuen Album „LIEBE GLAUBE MONSTER“ durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. 

 
 Alle Tourtermine hier:
DIE COMEBACK KONZERTE 2026
 
07.05.2026        Düsseldorf                        MEH (Nachholkonzert)
30.05.2026        Jena                                    Ernst-Abbe-Sportfeld
04.06.2026        Saarbrücken                      Saarlandhalle
05.06.2026        Saarbrücken                     Saarlandhalle
06.06.2026        Tettnang                           Schlossplatz Tettnang 
07.06.2026        CH – Bern                          Festhalle (ausverkauft)
13.06.2026        Berlin                                 Parkbühne Wuhlheide (ausverkauft)
20.06.2026        Mönchengladbach          SparkassenPark
26.06.2026        A – Graz                              Freiluftarena B
27.06.2026        A – Clam                            Burg Clam (ausverkauft)
28.08.2026         Dresden                            Filmnächte am Elbufer (ausverkauft)
29.08.2026         Dresden                            Filmnächte am Elbufer (ausverkauft)
05.09.2026        Hamburg                           Inselpark Arena (Nachholkonzert)
06.09.2026        Hamburg                           Inselpark Arena (Nachholkonzert)
 
LIEBE GLAUBE MONSTER ARENA TOUR

14.11.2026        Bremen                              ÖVB-Arena
19.11.2026        Leipzig                                QUARTERBACK Immobilien ARENA
20.11.2026        Leipzig                                QUARTERBACK Immobilien ARENA
21.11.2026        Bamberg                           brose Arena
28.11.2026        Erfurt                                                 Messe / Halle 1
03.12.2026        Cottbus                              Messe   
04.12.2026        Magdeburg                       GETEC-Arena
05.12.2026        Magdeburg                       GETEC-Arena
17.12.2026        Köln                                    Lanxess Arena
18.12.2026        Hannover                          ZAG Arena
19.12.2026        Rostock                              StadtHalle
29.12.2026        Dortmund                         Westfalenhalle
30.12.2026        Frankfurt                           Festhalle Messe Frankfurt
07.01.2027        Berlin                                 Uber Arena
16.01.2027        München                          Zenith
21.01.2027        CH-Zürich                          Hallenstadion
22.01.2027        Kempten                           bigBOX ALLGÄU
29.01.2027        Hamburg                           Barclays Arena
30.01.2027        Kiel                                     Wunderino Arena
05.02.2027        Kassel                                 Probonio-Arena Kassel
06.02.2027        Berlin                                 Uber Arena
12.02.2027        Lingen                                EmslandArena
13.02.2027        Stuttgart                           Hanns-Martin-Schleyer-Halle
18.02.2027        Mannheim                        SAP Arena
19.02.2027        Trier                                   SWT Arena
20.02.2027        Freiburg                            SICK-ARENA
25.02.2027        Regensburg                      das Stadtwerk.Donau-Arena
26.02.2027        A – Wien                            Stadthalle
27.02.2027        A – Innsbruck                     Olympiahalle
 
 
Kontakt:
Radio Nord: m.tappendorf@icloud.com  
Radio Ost: Daniel.Poehlke@umusic.com  
Radio Süd: Claudia.Schwippert@umusic.com
Radio West: Ramona.Reisenhauer@umusic.com
TV: Dietmar.Punte@umusic.com & Alexandra.Straub@umusic.com  
Presse/Online: Alexandra Dörrie / alexandra@another-dimension.net

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