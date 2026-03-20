UNHEILIG Das neue Album „LIEBE GLAUBE MONSTER“ erobert Platz 1 der Deutschen Albumcharts!

UNHEILIG und Der Graf knüpfen eindrucksvoll an die großen Erfolge ihrer beeindruckenden Vergangenheit an: Mit ihrem neuen Studioalbum „LIEBE GLAUBE MONSTER“, das am 13.03.2026 von Vertigo Berlin/Universal Music veröffentlicht wurde, steigt die Band direkt auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts ein – und landet damit bereits ihr fünftes #1-Album. Und nicht nur das: „LIEBE GLAUBE MONSTER“ ist zudem das meistverkaufte Album eines nationalen Artists nach Stückzahlen in der ersten Woche seit vier Jahren!





Fast zehn Jahre nach dem Abschied von der Bühne und aus der Öffentlichkeit schlagen Der Graf und Unheilig mit dem neuen #1-Album „LIEBE GLAUBE MONSTER“ ein neues Kapitel ihrer unvergleichlichen Erfolgsgeschichte auf. Die insgesamt 16 Songs schließen musikalisch nahtlos an die großen Unheilig-Hymnen der Vergangenheit an, beherrschen spielerisch den Spagat zwischen lauten und leisen Tönen. Seit dem Rückzug 2016 hatten die Fans auf eine Rückkehr des charismatischen Künstlers gehofft. Umso größer war die Begeisterung, als der Anfang 2025 seine Rückkehr auf die Bühne und ein neues Album ankündigte. Die zunächst geplanten sechs Konzerte seiner „Wieder zurück“ Comeback-Clubtour waren innerhalb weniger Stunden restlos ausverkauft. Die Comeback-Tour wuchs auf 17 Termine an und wird nach Abschluss mit den Shows im Sommer über 100.000 Zuschauer:innen in ihren Bann gezogen haben – ein eindrucksvoller Beleg für die ungebrochene Strahlkraft von UNHEILIG.



Mit „LIEBE GLAUBE MONSTER“ gelingt UNHEILIG nun auch musikalisch erneut ein emotionaler Meilenstein für Künstler und Fans gleichermaßen.

Die Songs vereinen persönliche Erfahrungen, Emotionen und Lebensfragen auf einem Konzeptalbum und berühren sein Publikum erneut zutiefst. Umso größer ist die Dankbarkeit, die Der Graf über den erneuten Chart-Erfolg nach der langen Karrierepause empfindet:



“Ich bin überglücklich darüber, dass unser neues Album „ LIEBE GLAUBE MONSTER“ Platz 1 der offiziellen Albumcharts erreicht hat. Diese Auszeichnung ist ein großes Dankeschön für die vielen Menschen, die Unheilig schon über so viele Jahre lang begleiteten und uns nie vergessen haben. Ich danke allen für die unglaubliche Wertschätzung und Treue, die ihr uns mit Eurer Aufmerksamkeit geschenkt habt. Ich bin sehr stolz auf so viele unheilige Hände, ohne die das Album und der Erfolg von „LIEBE GLAUBE MONSTER“ nicht möglich gewesen wäre. Ich danke euch von ganzem Herzen und freue mich auf die Zukunft und Alles, was vor uns liegt. Lasst uns alle Erinnerungen schaffen, die unser Herz nie loslassen. Ich bin bereit für die „ LIEBE GLAUBE MONSTER“-Zeit.



Fühlt euch umarmt

Euer Graf”





Mit dem direkten Einstieg auf Platz 1, einer restlos ausverkauften „Wieder zurück“-Tour und einem der erfolgreichsten Chart-Debüts des bisherigen Jahres unterstreichen UNHEILIG eindrucksvoll, dass ihre Musik auch nach fast einem Jahrzehnt Pause nichts von ihrer Faszination verloren hat. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält das Comeback in diesem Frühjahr zudem durch die Teilnahme des Grafen an der neuen Staffel von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“, die am 14.04. startet.

Auch auf den Konzertbühnen setzen UNHEILIG ihr fulminantes Comeback fort: Nach den größtenteils bereits ausverkauften Sommer-Shows und Nachhol-Terminen der „Wieder zurück“-Tour folgt ab November die große Arena-Tour zum neuen Album „LIEBE GLAUBE MONSTER“ durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.





Alle Tourtermine hier:



DIE COMEBACK KONZERTE 2026

07.05.2026 Düsseldorf MEH (Nachholkonzert)

30.05.2026 Jena Ernst-Abbe-Sportfeld

04.06.2026 Saarbrücken Saarlandhalle

05.06.2026 Saarbrücken Saarlandhalle

06.06.2026 Tettnang Schlossplatz Tettnang

07.06.2026 CH – Bern Festhalle (ausverkauft)

13.06.2026 Berlin Parkbühne Wuhlheide (ausverkauft)

20.06.2026 Mönchengladbach SparkassenPark

26.06.2026 A – Graz Freiluftarena B

27.06.2026 A – Clam Burg Clam (ausverkauft)

28.08.2026 Dresden Filmnächte am Elbufer (ausverkauft)

29.08.2026 Dresden Filmnächte am Elbufer (ausverkauft)

05.09.2026 Hamburg Inselpark Arena (Nachholkonzert)

06.09.2026 Hamburg Inselpark Arena (Nachholkonzert)

LIEBE GLAUBE MONSTER ARENA TOUR





14.11.2026 Bremen ÖVB-Arena

19.11.2026 Leipzig QUARTERBACK Immobilien ARENA

20.11.2026 Leipzig QUARTERBACK Immobilien ARENA

21.11.2026 Bamberg brose Arena

28.11.2026 Erfurt Messe / Halle 1

03.12.2026 Cottbus Messe

04.12.2026 Magdeburg GETEC-Arena

05.12.2026 Magdeburg GETEC-Arena

17.12.2026 Köln Lanxess Arena

18.12.2026 Hannover ZAG Arena

19.12.2026 Rostock StadtHalle

29.12.2026 Dortmund Westfalenhalle

30.12.2026 Frankfurt Festhalle Messe Frankfurt

07.01.2027 Berlin Uber Arena

16.01.2027 München Zenith

21.01.2027 CH-Zürich Hallenstadion

22.01.2027 Kempten bigBOX ALLGÄU

29.01.2027 Hamburg Barclays Arena

30.01.2027 Kiel Wunderino Arena

05.02.2027 Kassel Probonio-Arena Kassel

06.02.2027 Berlin Uber Arena

12.02.2027 Lingen EmslandArena

13.02.2027 Stuttgart Hanns-Martin-Schleyer-Halle

18.02.2027 Mannheim SAP Arena

19.02.2027 Trier SWT Arena

20.02.2027 Freiburg SICK-ARENA

25.02.2027 Regensburg das Stadtwerk.Donau-Arena

26.02.2027 A – Wien Stadthalle

27.02.2027 A – Innsbruck Olympiahalle

Kontakt: