Unheilig – Das neue Album „LIEBE GLAUBE MONSTER“ und die neue Single „Du bist meine Heimat“ sind da!

Das Comeback des Jahres ist musikalisch endlich komplett! Nach fast zehn Jahren veröffentlichen Der Graf und seine Formation UNHEILIG heute (13.03.) das lang ersehnte neue Studioalbum „LIEBE GLAUBE MONSTER“.

Zugleich erscheint heute mit Veröffentlichung des Albums am 13.03. nun eine weitere, tief bewegende Ballade des Ausnahmekünstlers. Es ist eine musikalische Liebeserklärung an den wohl wichtigsten Menschen in seinem Leben, seine Frau. „Du bist meine Heimat“, so der Titel des Songs, beschreibt die tiefe Verbundenheit, Nähe, Liebe und Dankbarkeit für mittlerweile über 50 Jahre gemeinsamen Lebens, die der Graf erstmals nun in einem Song ausdrückt. „Es war mir unendlich wichtig, meiner Frau auch in einem Song einmal von ganzem Herzen und damit auch öffentlich „DANKE!“ zu sagen. Ohne sie wäre ich heute nicht der Mensch, der ich bin. Wir haben uns schon als Kinder kennengelernt, sind seitdem zusammen und unzertrennlich. Schon als Kind habe ich zu meiner Mutter gesagt, dass ich meine Frau einmal heiraten werde. Und so ist es dann auch gekommen. Meine Frau war immer an meiner Seite, hat zu mir gestanden, mir geholfen, mich zu finden und der zu werden, der ich heute bin. Sie hat immer an mich geglaubt. Bedingungslos. Hat mir geholfen, meine Träume zu verwirklichen. Musiker zu werden und auch heute noch sein zu können. Sie war und ist bei mir, an guten und an schlechten Tagen. Meine Frau ist meine „Heimat“, ganz egal, wo wir sind. Sie ist mein „Ort“, an dem ich mich zuhause, geborgen und sicher fühle. „Heimat“ ist für mich kein Ort. „Heimat“ ist ein Gefühl. Und ich bin unendlich dankbar, meine Frau an meiner Seite zu wissen. Ganz egal, wo wir sind.“, so Der Graf.







Wunderschön“ erschien bereits im September letzten Jahres. war die viel beachtete Rückkehr in die Öffentlichkeit und der erste musikalische Vorgeschmack auf das neue Album LIEBE GLAUBE MONSTER, auf den die Fans seit der Comeback-Ankündigung des Grafen im Februar bereits sehnsüchtig gewartet hatten. Und sie wurden nicht enttäuscht! „Wunderschön" knüpft musikalisch nahtlos an die großen emotionalen Songs und Live-Momente an, mit denen sich Der Graf und Unheilig in seiner beispiellosen Karriere in die Herzen von Millionen Fans gespielt hatte, bevor im Rahmen eines tief bewegenden Konzertes im Rhein-Energie-Stadion in Köln am 10. September 2016 zunächst der letzte Vorhang fiel. Es folgten die Singles „Mein Löwe“ im November 25 und „Spiegel“ im Januar 26.



Die erste Single „“ erschien bereits im September letzten Jahres. war die viel beachtete Rückkehr in die Öffentlichkeit und der erste musikalische Vorgeschmack auf das neue Album, auf den die Fans seit der Comeback-Ankündigung des Grafen im Februar bereits sehnsüchtig gewartet hatten. Und sie wurden nicht enttäuscht! „Wunderschön" knüpft musikalisch nahtlos an die großen emotionalen Songs und Live-Momente an, mit denen sich Der Graf und Unheilig in seiner beispiellosen Karriere in die Herzen von Millionen Fans gespielt hatte, bevor im Rahmen eines tief bewegenden Konzertes im Rhein-Energie-Stadion in Köln am 10. September 2016 zunächst der letzte Vorhang fiel. Es folgten die Singles „“ im November 25 und „“ im Januar 26.

Die Songs eröffneten ein neues Kapitel in der bemerkenswerten Geschichte von UNHEILIG und Der Graf, der zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Künstlern aller Zeiten zählt. Mit seinem Erfolgsalbum „Grosse Freiheit“ war Der Graf insgesamt drei Jahre in den Charts und 56 Wochen in den Top 10 der offiziellen Deutschen Albumcharts notiert. Bis heute wurde es neunfach mit Platin ausgezeichnet und ist damit das erfolgreichste Album eines deutschsprachigen Künstlers, das es je gab. Auch in Österreich und der Schweiz erreicht das Album mehrfachen Platin-Status und prägt eine ganze Generation von Fans. Es folgen ausverkaufte Tourneen und Konzerte vor Millionen von Menschen und zahlreiche Auszeichnungen. Trotz seines Handicaps als Stotterer findet der Graf mit seiner weltoffenen und aufgeschlossenen Art seinen festen Platz in der Öffentlichkeit. Bis er 2016 den Entschluss fasste, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, um mehr Zeit für seine Familie zu haben.

Aber es stellte sich heraus, dass ein tatsächlicher Abschied von der Musik nicht möglich ist. Der Graf hörte nie auf, Songs zu schreiben und die Sehnsucht nach seinen Fans und der Bühne wurde über die Jahre immer größer. Im Februar 2025 kündigte Der Graf sein Comeback an.





So beschreibt Der Graf das neue Album: „Wie jedes UNHEILIG-Album, so ist auch das neue Studioalbum LIEBE GLAUBE MONSTER ein Konzeptalbum. Ich hatte in den vergangenen neun Jahren viel Zeit, um meine Inspiration und die kreativen Ideen zu sammeln und in Musik zu fassen. Es sind die Themen und Facetten meines Lebens, die ich mit den Menschen teilen möchte. Meine Gedanken, Erfahrungen, Träume, Erlebnisse, Ängste und Emotionen. Musik war immer meine Sprache, und mit Musik geht das für mich am besten. Und der Albumtitel erschien mir passend, all das, worum es in meinen neuen Songs geht, zu vereinen. UNHEILIG hat sich schon immer durch eine sehr große musikalische Bandbreite ausgezeichnet. Von Metal über Pop, Rock und Balladen zu Schlager und Punkrock oder Alternative Musik und Electro findet sich alles in der Musikalität bei UNHEILIG wieder. Wir sind früher in Wacken und bei Carmen Nebel aufgetreten, dieser scheinbare Spagat ist Teil der UNHEILIG-DNA und dies bleibt auch LIEBE GLAUBE MONSTER so. Demnach vereint das Album eine bunte Mischung aus schnellen Songs, härteren Songs, Balladen, Midtempo Songs oder auch schlageresken Titeln geben. Das alles ist Teil von UNHEILIG.“

In den nächsten Monaten werden UNHEILIG auf umfangreiche Tourneen gehen. Im Herbst und Winter 2025/2026 standen zuerst die ausverkauften Comeback-Konzerte an, die im Sommer durch zahlreiche Open Air-Shows fortgesetzt werden. Im Herbst/Winter 2026/2027 folgt eine große Arena-Tour zum neuen Album LIEBE GLAUBE MONSTER mit Stationen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.

WUNDERSCHÖN – DIE COMEBACK KONZERTE 2026

04.06.2026 Saarbrücken – Saarlandhalle

05.06.2026 Saarbrücken – Saarlandhalle

06.06.2026 Tettnang am Bodensee – Schlossplatz

07.06.2026 CH – Bern – Festhalle (ausverkauft)

13.06.2026 Berlin – Parkbühne Wuhlheide

(ausverkauft)

20.06.2026 Mönchengladbach – Sparkassenpark

26.06.2026 A – Graz – Freiluftarena

27.06.2026 A – Clam – Burg Clam (ausverkauft)

28.08.2026 Dresden – Filmnächte am Elbufer

(ausverkauft)

29.08.2026 Dresden – Filmnächte am Elbufer

(ausverkauft)

05.09. 2026 Hamburg Inselpark Arena

06.09. 2026 Hamburg Inselpark Arena



TOUR DATEN LIEBE GLAUBE MONSTER ARENA TOUR

14.11.2026 Bremen – ÖVB-Arena

20.11.2026 Leipzig – QUARTERBACK Immobilien ARENA

21.11.2026 Bamberg – brose Arena

27.11.2026 Frankfurt – Festhalle Messe Frankfurt

28.11.2026 Erfurt – Messe / Halle 1

03.12.2026 Cottbus – Messe

04.12.2026 Magdeburg – GETEC-Arena

17.12.2026 Köln – Lanxess Arena

18.12.2026 Hannover – ZAG Arena

19.12.2026 Rostock – StadtHalle

28.12.2026 Dortmund – Westfalenhalle 1

16.01.2027 München – Zenith

21.01.2027 CH-Zürich – Hallenstadion

22.01.2027 Kempten – bigBOX ALLGÄU

29.01.2027 Hamburg – Barclays Arena

30.01.2027 Kiel – Wunderino Arena

05.02.2027 Kassel – Nordhessen Arena

06.02.2027 Berlin – Uber Arena

12.02.2027 Lingen – EmslandArena

13.02.2027 Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

18.02.2027 Mannheim – SAP Arena

19.02.2027 Trier – SWT Arena

20.02.2027 Freiburg – SICK-ARENA

25.02.2027 Regensburg –

das Stadtwerk.Donau-Arena

26.02.2027 A – Wien – Stadthalle

27.02.2027 A – Innsbruck – Olympiahalle