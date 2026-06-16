“Along The Way”: Die neue Single aus der Disney Realverfilmung von “Vaiana”
15.06.2026
Die Vorfreude auf die Disney Realverfilmung von Vaiana wächst weiter: Mit “Along The Way” erscheint jetzt ein ganz neuer Song aus dem Kinofilm, der ab dem 09. Juli 2026 zu sehen ist und gibt einen ersten musikalischen Vorgeschmack auf das große Abenteuer, das auf Vaiana und Disney Fans im Sommer wartet.
Das Besondere daran: Für die neue Single kommen gleich drei bekannte Stimmen aus der Welt von Vaiana zusammen. Gesungen wird “Along The Way” von Catherine Lagaʻaia, die in der Realverfilmung die Rolle der Vaiana übernimmt, von Dwayne Johnson, der als als Maui zu sehen ist, sowie von Auliʻi Cravalho, die Vaiana bereits in den Animationsfilmen ihre Stimme geliehen hat. Geschrieben wurde der Song von Lin-Manuel Miranda, der schon die Musik des Originalfilms mitgeprägt hat.
“Along The Way” verbindet die vertraute Atmosphäre von Vaiana mit einer neuen musikalischen Perspektive und schlägt gleichzeitig die Brücke zwischen den beliebten Animationsfilmen und der kommenden Realverfilmung. Passend zur Veröffentlichung der Single ist auch ein neues Musikvideo erschienen, das erste Einblicke in die Entstehung des Songs und die Zusammenarbeit der drei Künstlerinnen und Künstler bietet.
Die Single ist Teil des Original Soundtracks zur Disney Realverfilmung von Vaiana, der am 26. Juni 2026 erscheint. Neben neuen musikalischen Highlights, können sich Vaiana Fans auch wieder auf die bekannten Songs wie “How Far I’ll Go”, “You’re Welcome” und “We Know The Way” auf dem Soundtrack freuen.