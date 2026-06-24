Vaiana Soundtrack: Die Musik der Realverfilmung jetzt als Deluxe Edition und auf Vinyl erleben

Deutsch als auch in der englischen Originalfassung. Mit der Disney Realverfilmung von “ Vaiana “ kehrt eines der beliebtesten Abenteuer der vergangenen Jahre auf die große Leinwand zurück. Bereits zwei Wochen vor dem Kinostart am 9. Juli 2026 erscheint heute der offizielle Soundtrack zum Film – sowohl aufals auch in der

Angelehnt an die Geschichte der mutigen Heldin, die dem Ruf des Ozeans folgt und sich auf ein Abenteuer voller Mut, Selbstvertrauen und Entdeckergeist begibt, verbindet der Soundtrack vertraute Melodien mit neuen musikalischen Momenten. Fans dürfen sich auf einen abwechslungsreichen Soundtrack freuen, der die Magie der Disney Neuverfilmung auch abseits der Kinoleinwand erlebbar macht. Auch Lina Larissa Strahl ist erneut auf dem deutschen Soundtrack zu hören und interpretiert mit “Auf deinem Weg” einen der zentralen Songs des Films.

How Far I’ll Go”, “You’re Welcome” und “We Know The Way” ebenfalls Teil des musikalischen Abenteuers sind. Die Realverfilmung bringt die Welt Ozeaniens in neuer Form zurück und setzt dabei erneut auf die Musik, die bereits dem Animationsfilm zu weltweiten Erfolg verhalf. Neben bekannten Songs dürfen sich Fans auch auf neue Titel freuen. So erscheint mit “ Along The Way ” ein neuer Song aus dem Film, während beliebte Klassiker wie “”, “” und “” ebenfalls Teil des musikalischen Abenteuers sind.

Moana” (dem englischen Originaltitel des Films) greifen. Dort sind unter anderem Catherine Lagaʻaia als “The Rock” Johnson als Maui zu hören. Johnson kehrt damit erneut in seine ikonische Rolle des Halbgottes zurück und verleiht den Songs gemeinsam mit dem Cast der Neuverfilmung eine besondere Authentizität. Wer die Songs in ihrer Originalfassung erleben möchte, kann außerdem zur englischen Version des Soundtracks zu “” (dem englischen Originaltitel des Films) greifen. Dort sind unter anderem Catherine Lagaʻaia als “ Vaiana” sowie Dwayne “” Johnson als Maui zu hören. Johnson kehrt damit erneut in seine ikonische Rolle des Halbgottes zurück und verleiht den Songs gemeinsam mit dem Cast der Neuverfilmung eine besondere Authentizität.