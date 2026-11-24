Ob Woody und Buzz Lightyear, Nemo oder Lightning McQueen – die Figuren aus den Filmen von Pixar
begleiten Familien seit Generationen. Zum 40-jährigen Jubiläum des Animationsstudios vereint die Compilation “Pixar Hits”
bekannte Songs und bewegende Filmmusik auf einer in opak-rotem Vinyl gepressten Schallplatte.
Die Zusammenstellung führt durch die Filmwelten von “Toy Story”
, “Die Monster AG”
, “Findet Nemo”
, “Cars”
, “Oben”
, “Coco”
, “Soul”
und “Rot”
. Mit dabei ist natürlich Randy Newmans
Klassiker “You’ve Got a Friend in Me”
, der wie kaum ein anderer Song für die Freundschaft von Woody und Buzz steht. Das berührende Instrumentalstück “Married Life”
aus “Oben”
findet ebenso seinen Platz auf der Schallplatte wie neuere Filmhits, darunter “Nobody Like U”
und “Steal the Show”
.
Während Eltern beim Auflegen der Schallplatte vielleicht an ihre eigenen ersten Kinobesuche zurückdenken, entdecken jüngere Familienmitglieder die Musik ihrer Lieblingsfilme auf eine andere Art. Gemeinsam lassen sich Filmszenen in Erinnerung rufen, Lieblingssongs mitsingen und neue musikalische Favoriten entdecken.
Mit ihrer auffälligen roten Pressung ist “Pixar Hits”
auch optisch eine schöne Ergänzung für die Plattensammlung und eine Geschenkidee für Disney- und Pixar-Fans jeden Alters.
Die limitierte rote Vinyl-Edition ist ab sofort im Karussell-Shop
sowie bei Bravado
erhältlich.