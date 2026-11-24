Pixar begleiten Familien seit Generationen. Zum 40-jährigen Jubiläum des Animationsstudios vereint die Compilation “Pixar Hits” bekannte Songs und bewegende Filmmusik auf einer in opak-rotem Vinyl gepressten Schallplatte. Ob Woody und Buzz Lightyear, Nemo oder Lightning McQueen – die Figuren aus den Filmen vonbegleiten Familien seit Generationen. Zum 40-jährigen Jubiläum des Animationsstudios vereint die Compilationbekannte Songs und bewegende Filmmusik auf einer in opak-rotem Vinyl gepressten Schallplatte.

“Toy Story”, “Die Monster AG”, “Findet Nemo”, “Cars”, “Oben”, “Coco”, “Soul” und “Rot”. Mit dabei ist natürlich Randy Newmans Klassiker “You’ve Got a Friend in Me”, der wie kaum ein anderer Song für die Freundschaft von Woody und Buzz steht. Das berührende Instrumentalstück “Married Life” aus “Oben” findet ebenso seinen Platz auf der Schallplatte wie neuere Filmhits, darunter “Nobody Like U” und “Steal the Show”. Die Zusammenstellung führt durch die Filmwelten vonund. Mit dabei ist natürlichKlassiker, der wie kaum ein anderer Song für die Freundschaft von Woody und Buzz steht. Das berührende Instrumentalstückausfindet ebenso seinen Platz auf der Schallplatte wie neuere Filmhits, darunterund

Während Eltern beim Auflegen der Schallplatte vielleicht an ihre eigenen ersten Kinobesuche zurückdenken, entdecken jüngere Familienmitglieder die Musik ihrer Lieblingsfilme auf eine andere Art. Gemeinsam lassen sich Filmszenen in Erinnerung rufen, Lieblingssongs mitsingen und neue musikalische Favoriten entdecken.